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Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа на митинге в Нью-Йорке

Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа на митинге в Нью-Йорке - РИА Новости, 11.12.2022

Лидер Pink Floyd призвал освободить Ассанжа на митинге в Нью-Йорке

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке освободить основателя WikiLeaks... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:26

2022-12-11T08:26

2022-12-11T10:43

в мире

джулиан ассанж

риши сунак

нью-йорк (город)

сша

pink floyd

уотерс роджер

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НЬЮ-ЙОРК, 10 дек — РИА Новости. Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости.Десятки человек собрались на Второй авеню с плакатами "Освободите Джулиана Ассанжа", "Пришло время освободить Ассанжа"."Поступите правильно! Освободите Джулиана Ассанжа", — призвал Уотерс."Джулиан, ты не один. И мы не одни", — добавил он.Лидер Pink Floyd также обратился к премьеру Британии Риши Сунаку."Как насчет права, мистер Сунак? Как насчет Великой хартии вольностей? Как насчет прав человека, мистер Сунак?" — продекламировал он.Уотерс призвал президента США Джо Байдена и всех членов конгресса последовать совету, который исполнителю дала мама, когда тот был подростком. "Она сказала: Роджер, тебе придется принять много важных решений в жизни. Когда будешь принимать, я советую тебе прежде всего изучать тщательно все мнения, в особенности те, которые отличаются от твоего", — заключил Уотерс.Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы в Соединенных Штатах, там 51-летний австралиец был обвинен в раскрытии крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Кроме того, Ассанж вел программу на телеканале RT, премьера телепроекта под названием "Мир завтра" (The World Tomorrow) на телеканале Russia Today состоялась 17 апреля 2012 года.

https://ria.ru/20221204/opros-1836166829.html

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нью-йорк (город)

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

На митинге в Нью-Йорке Роджер Уотерс призвал освободить Ассанжа Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс призвал на митинге у консульства Великобритании в Нью-Йорке освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, передает корреспондент РИА Новости. 2022-12-11T08:26 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джулиан ассанж, риши сунак, нью-йорк (город), сша, pink floyd, уотерс роджер