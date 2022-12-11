21:19 11.12.2022 (обновлено: 21:42 11.12.2022)
В США заявили о слишком высокой цене поддержки Украины
The Wall Street Journal: цена дальнейшей военной поддержки Украины для США будет расти
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn WhiteВыгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Shawn White
Выгрузка гаубиц M777 для ВСУ из самолета C-17 Globemaster III ВВС США. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цена дальнейшего оказания военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти, пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.
Как отметил автор, стремительно увеличивающиеся расходы на поставки амуниции для ВСУ все чаще привлекают внимание западной общественности к этому вопросу.
"США уже предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов, <…> включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники <…> обошлись бы гораздо дороже", — заявил эксперт.
По словам Майклса, вопрос о том, есть ли у западных сторонников Киева военные запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте, остается открытым.
После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней стране.