https://ria.ru/20221211/ukraina-1837920370.html

В США заявили о слишком высокой цене поддержки Украины

В США заявили о слишком высокой цене поддержки Украины - РИА Новости, 11.12.2022

В США заявили о слишком высокой цене поддержки Украины

Цена дальнейшего оказания военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти, пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:19

2022-12-11T21:19

2022-12-11T21:42

политика

украина

сша

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795588237_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_c05d72055459200aa20b4e2b8e1e470f.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Цена дальнейшего оказания военной помощи Киеву для Вашингтона будет быстро расти, пишет обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс.Как отметил автор, стремительно увеличивающиеся расходы на поставки амуниции для ВСУ все чаще привлекают внимание западной общественности к этому вопросу."США уже предоставили Украине почти 32 миллиарда долларов, <…> включая около 20 миллиардов в виде оружия и другой помощи в сфере безопасности. Поставки еще большего количества военной техники <…> обошлись бы гораздо дороже", — заявил эксперт.По словам Майклса, вопрос о том, есть ли у западных сторонников Киева военные запасы и политическая стойкость для дальнейшего участия в конфликте, остается открытым.После начала российской специальной операции по освобождению Донбасса США, Великобритания и Евросоюз выделили миллиарды долларов на вооружения для ВСУ. В Москве неоднократно отмечали, что Запад стремится затянуть конфликт. Как подчеркнули в Министерстве обороны, склады с иностранной амуницией станут законными целями для ВКС России в соседней стране.

https://ria.ru/20221211/polsha-1837877383.html

https://ria.ru/20221211/uyazvimost-1837900901.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, сша, вооруженные силы украины