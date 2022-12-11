https://ria.ru/20221211/ukraina-1837859807.html

На Украине заявили о скором завершении испытания нового дрона-камикадзе

На Украине заявили о скором завершении испытания нового дрона-камикадзе - РИА Новости, 11.12.2022

На Украине заявили о скором завершении испытания нового дрона-камикадзе

Руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что скоро на вооружении украинских войск появится ударный беспилотник дальнего... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:37

2022-12-11T13:37

2022-12-11T16:30

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что скоро на вооружении украинских войск появится ударный беспилотник дальнего действия, который практически готов и сейчас проходит испытания.Ранее на странице "Укрборонпрома" в социальных сетях сообщалось, что дальность полета ударного БПЛА — тысяча километров, а вес боевой части — 75 килограммов."Он (новый беспилотник. — Прим. ред.) уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата", — приводит слова Болдырева издание "Настоящее время".По его словам, практически все БПЛА содержат в том числе иностранные комплектующие. Он добавил, что "все производители имеют редчайшую возможность создать устройство, дрон, и испытать его тут же", вносить корректировки и изменения.Ранее "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружения.

https://ria.ru/20221206/bpla-1836778533.html

https://ria.ru/20221205/vsu-1836511937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, польша, чехия, нато, укроборонпром, в мире