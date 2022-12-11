13:37 11.12.2022 (обновлено: 16:30 11.12.2022)
На Украине заявили о скором завершении испытания нового дрона-камикадзе
На Украине заявили, что скоро на вооружение ВСУ поступит ударный БПЛА дальнего действия
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Руководитель проектов украинского концерна "Укроборонпром" Олег Болдырев заявил, что скоро на вооружении украинских войск появится ударный беспилотник дальнего действия, который практически готов и сейчас проходит испытания.
Ранее на странице "Укрборонпрома" в социальных сетях сообщалось, что дальность полета ударного БПЛА — тысяча километров, а вес боевой части — 75 килограммов.
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"Он (новый беспилотник. — Прим. ред.) уже есть. Я бы назвал его "нулевым пациентом". Машина летает, машина сейчас проходит обучение, потому что мы, говоря об ударном беспилотнике, говорим про вариант камикадзе. Но мы, украинцы, очень жадные люди. У нас будут камикадзе с возможностью возврата", — приводит слова Болдырева издание "Настоящее время".
По его словам, практически все БПЛА содержат в том числе иностранные комплектующие. Он добавил, что "все производители имеют редчайшую возможность создать устройство, дрон, и испытать его тут же", вносить корректировки и изменения.
Ранее "Укроборонпром" сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО. В частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании и еще нескольких странах, "заключение соглашений с которыми не предусматривает разглашение каких-либо данных". В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают новые высокотехнологичные образцы вооружения.