https://ria.ru/20221211/ukraina-1837854972.html

На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта

На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта - РИА Новости, 11.12.2022

На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта

В украинской НАЭК "Энергоатом" сообщили, что один из энергоблоков АЭС днем ранее пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он вновь РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:40

2022-12-11T12:40

2022-12-11T23:43

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энергоатом

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В украинской НАЭК "Энергоатом" сообщили, что один из энергоблоков АЭС днем ранее пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он вновь подключен с электросети, все остальные энергоблоки страны работают на максимальной мощности."Вчера, 10 декабря 2022 года, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) "Энергоатома" был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты. Замечания были устранены, и сегодня в 2:43 энергоблок снова подключили к электросети", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.В сообщении не уточняется, об энергоблоке какой АЭС идет речь.По информации компании, заканчивается ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000. В ближайшие дни его тоже подключат к сети, уточнили в "Энергоатоме"."Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС <...> работают на максимальной мощности", — добавили в компании.

https://ria.ru/20221210/aes-1837660640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, энергоатом, ввэр-1000