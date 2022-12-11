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На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта - РИА Новости, 11.12.2022
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На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта
На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта - РИА Новости, 11.12.2022
На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта
В украинской НАЭК "Энергоатом" сообщили, что один из энергоблоков АЭС днем ранее пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он вновь РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:40
2022-12-11T23:43
в мире
украина
энергоатом
ввэр-1000
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В украинской НАЭК "Энергоатом" сообщили, что один из энергоблоков АЭС днем ранее пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он вновь подключен с электросети, все остальные энергоблоки страны работают на максимальной мощности."Вчера, 10 декабря 2022 года, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) "Энергоатома" был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты. Замечания были устранены, и сегодня в 2:43 энергоблок снова подключили к электросети", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.В сообщении не уточняется, об энергоблоке какой АЭС идет речь.По информации компании, заканчивается ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000. В ближайшие дни его тоже подключат к сети, уточнили в "Энергоатоме"."Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС &lt;...&gt; работают на максимальной мощности", — добавили в компании.
https://ria.ru/20221210/aes-1837660640.html
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в мире, украина, энергоатом, ввэр-1000
В мире, Украина, Энергоатом, ВВЭР-1000
12:40 11.12.2022 (обновлено: 23:43 11.12.2022)
 
На Украине один из блоков АЭС подключили к сети после ремонта

НАЭК "Энергоатом": один из блоков АЭС подключили к сети после устранения неисправности

© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в медиабанкРовненская атомная электростанция
Ровненская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Ровненская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В украинской НАЭК "Энергоатом" сообщили, что один из энергоблоков АЭС днем ранее пришлось отключать от сети для устранения неисправности, в воскресенье он вновь подключен с электросети, все остальные энергоблоки страны работают на максимальной мощности.
"Вчера, 10 декабря 2022 года, один из энергоблоков-тысячников (ВВЭР-1000) "Энергоатома" был отключен от сети для устранения замечания трансформатора тока резервной защиты. Замечания были устранены, и сегодня в 2:43 энергоблок снова подключили к электросети", — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
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В сообщении не уточняется, об энергоблоке какой АЭС идет речь.
По информации компании, заканчивается ремонт еще одного энергоблока ВВЭР-1000. В ближайшие дни его тоже подключат к сети, уточнили в "Энергоатоме".
"Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС <...> работают на максимальной мощности", — добавили в компании.
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