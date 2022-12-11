https://ria.ru/20221211/ukraina-1837844350.html

"Укрэнерго" получило госгарантии на реконструкцию энергообъектов

"Укрэнерго" получило госгарантии на реконструкцию энергообъектов - РИА Новости, 11.12.2022

"Укрэнерго" получило госгарантии на реконструкцию энергообъектов

В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:10

2022-12-11T11:10

2022-12-11T11:10

экономика

украина

укрэнерго

европейский банк реконструкции и развития

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов компании на общую сумму более 400 миллионов евро, эти средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования.Отмечается, что в скором времени компания сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры."В целом привлечено финансирование более чем на 400 миллионов евро. Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - ред.) на сумму 300 миллионов евро, что будет дополнено грантом от правительства Нидерландов", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.Уточняется, что в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также кредитное соглашение между "Укрэнерго" и ЕБРР, что позволит направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой устойчивости компании. В энергокомпании напомнили, что ранее в декабре кабмин также одобрил предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллиона евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. На данный момент готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, что даст старт этому проекту.Кроме того, кабмин Украины одобрил проект закона о ратификации изменения к финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком, которое позволит продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе - 37,5 миллиона евро.

https://ria.ru/20221207/defitsit-1836931010.html

https://ria.ru/20221122/ukrenergo-1833449783.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, украина, укрэнерго, европейский банк реконструкции и развития, kfw