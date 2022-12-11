"Укрэнерго" получило госгарантии на реконструкцию энергообъектов
"Укрэнерго" направит более 400 миллионов евро на реконструкцию энергообъектов
© AP Photo / Andrew KravchenkoВечерний Киев
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вечерний Киев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что правительство Украины предоставило госгарантии на проекты по восстановлению и реконструкции энергообъектов компании на общую сумму более 400 миллионов евро, эти средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования.
Отмечается, что в скором времени компания сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры.
"В целом привлечено финансирование более чем на 400 миллионов евро. Это стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантии по кредиту ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития - ред.) на сумму 300 миллионов евро, что будет дополнено грантом от правительства Нидерландов", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в Telegram-канале.
Уточняется, что в ближайшее время будут подписаны договор гарантии между Украиной и ЕБРР, а также кредитное соглашение между "Укрэнерго" и ЕБРР, что позволит направить необходимые средства для восстановления поврежденного оборудования, а также для финансирования операционных расходов и поддержки финансовой устойчивости компании. В энергокомпании напомнили, что ранее в декабре кабмин также одобрил предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллиона евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе. На данный момент готовится к подписанию кредитное и гарантийное соглашение с KfW, что даст старт этому проекту.
Кроме того, кабмин Украины одобрил проект закона о ратификации изменения к финансовому соглашению с Европейским инвестиционным банком, которое позволит продолжить использование остатка ссуды для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе - 37,5 миллиона евро.