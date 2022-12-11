https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2022
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:46
2022-12-11T13:46
2022-12-11T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - уточнили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:46 11.12.2022 (обновлено: 13:51 11.12.2022)
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
Минобороны: ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области