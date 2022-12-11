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ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2022
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:46
2022-12-11T13:51
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - уточнили в МО.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
13:46 11.12.2022 (обновлено: 13:51 11.12.2022)
 
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

Минобороны: ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - уточнили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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