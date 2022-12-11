https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html

ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2022

ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области

На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:46

2022-12-11T13:46

2022-12-11T13:51

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. На Купянском направлении у Синьковки, Табаевки и Крахмального в Харьковской области нанесен удар по украинским войскам, уничтожено до 30 боевиков, сообщили в воскресенье в Минобороны России."На Купянском направлении огнем артиллерии нанесено поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортер, три артиллерийских орудия и шесть автомобилей", - уточнили в МО.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины