https://ria.ru/20221211/trevoga-1837898269.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в трех регионах Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:45
2022-12-11T17:45
2022-12-11T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
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харьковская область
полтавская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в трех регионах Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена с Киеве и области, а также в ряде областей в южной и восточной частях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 17.26".
https://ria.ru/20221210/voda-1837775875.html
днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Харьковская область, Полтавская область
17:45 11.12.2022 (обновлено: 17:48 11.12.2022)
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу