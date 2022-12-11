https://ria.ru/20221211/trevoga-1837898269.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в трех регионах Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T17:45

2022-12-11T17:45

2022-12-11T17:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в трех регионах Украины - в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена с Киеве и области, а также в ряде областей в южной и восточной частях Украины.Карта отмечена красным в указанных областях, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 17.26".

https://ria.ru/20221210/voda-1837775875.html

днепропетровская область

украина

харьковская область

полтавская область

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в мире, днепропетровская область, украина, харьковская область, полтавская область