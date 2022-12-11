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В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/trevoga-1837867520.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:43
2022-12-11T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
украина
киев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Виталий Ким.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны."Воздушная тревога, вся область", - написал Ким в своем Telegram-канале.Карта отмечена красным в указанной области Украины, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.52".
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в мире, николаевская область, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Украина, Киев
14:43 11.12.2022
 
В Николаевской области объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской области Украины сообщили сообщили о воздушной тревоге в регионе

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Виталий Ким.
Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны.
"Воздушная тревога, вся область", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Карта отмечена красным в указанной области Украины, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.52".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьУкраинаКиев
 
 
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