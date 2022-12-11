https://ria.ru/20221211/trevoga-1837867520.html
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
В Николаевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Виталий Ким. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:43
2022-12-11T14:43
2022-12-11T14:43
специальная военная операция на украине
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николаевская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Николаевской области Украины, сообщил в воскресенье глава областной военной администрации Виталий Ким.Ранее в воскресенье воздушная тревога уже была объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской Днепропетровской, Харьковской и подконтрольной части Киеву Запорожской области, о чем свидетельствовали данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны."Воздушная тревога, вся область", - написал Ким в своем Telegram-канале.Карта отмечена красным в указанной области Украины, в сообщении министерства отмечается, что "воздушная тревога объявлена в 13.52".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Николаевской области объявили воздушную тревогу
Власти Николаевской области Украины сообщили сообщили о воздушной тревоге в регионе