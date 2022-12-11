https://ria.ru/20221211/trevoga-1837850895.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:09
2022-12-11T12:09
2022-12-11T13:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.В части регионов сигнал прозвучал около полудня, в других — после 13 часов дня. Предупреждение также объявлено в подконтрольной Киеву части Запорожья.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит СБУ. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Харьков
12:09 11.12.2022 (обновлено: 13:41 11.12.2022)
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу