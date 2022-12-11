https://ria.ru/20221211/trevoga-1837850895.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2022

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T12:09

2022-12-11T12:09

2022-12-11T13:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

харьков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816417738_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a5d20d153a27005791f5ffaa8f947ff0.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.В части регионов сигнал прозвучал около полудня, в других — после 13 часов дня. Предупреждение также объявлено в подконтрольной Киеву части Запорожья.Российские вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после подрыва на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоит СБУ. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20221211/odessa-1837847449.html

украина

харьковская область

харьков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, харьковская область, харьков