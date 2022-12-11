https://ria.ru/20221211/terminatory-1837903506.html
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей - РИА Новости, 11.12.2022
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:27
2022-12-11T18:27
2022-12-11T19:22
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
уралвагонзавод
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Механик-водитель экипажа отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении."У меня нет слов по красоте этой машины и как она себя ведет. Они (разработчики машины – ред.) все сделали и все сделали хорошо… Это дракон какой-то. Мне очень сильно нравится. И проходимость хорошая, по крайней мере не буксовал еще никто", - рассказал военнослужащий журналистам.Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты"."Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".
https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html
https://ria.ru/20220831/bmpt-1813306805.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор"
Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор"
2022-12-11T18:27
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PT3M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, технологии, россия, украина, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Уралвагонзавод
18:27 11.12.2022 (обновлено: 19:22 11.12.2022)
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Работающие на "Терминаторах" в зоне спецоперации российские бойцы похвалили их создателей
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
"Качественное и очень надежное (комплекс вооружения на БМПТ – ред.), стреляет прекрасно. Инженеры хорошо постарались, машина достойная", - сказал РИА Новости оператор-гранатометчик экипажа машины.
Механик-водитель экипажа отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении.
"У меня нет слов по красоте этой машины и как она себя ведет. Они (разработчики машины – ред.) все сделали и все сделали хорошо… Это дракон какой-то. Мне очень сильно нравится. И проходимость хорошая, по крайней мере не буксовал еще никто", - рассказал военнослужащий журналистам.
Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты".
"Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.
Разработанные концерном "Уралвагонзавод
" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России
в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине
за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".