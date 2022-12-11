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Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/terminatory-1837903506.html
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей - РИА Новости, 11.12.2022
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей
Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:27
2022-12-11T19:22
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
уралвагонзавод
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Механик-водитель экипажа отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении."У меня нет слов по красоте этой машины и как она себя ведет. Они (разработчики машины – ред.) все сделали и все сделали хорошо… Это дракон какой-то. Мне очень сильно нравится. И проходимость хорошая, по крайней мере не буксовал еще никто", - рассказал военнослужащий журналистам.Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты"."Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".
https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html
https://ria.ru/20220831/bmpt-1813306805.html
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353
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Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор"
Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор"
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353
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безопасность, технологии, россия, украина, уралвагонзавод
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Уралвагонзавод
18:27 11.12.2022 (обновлено: 19:22 11.12.2022)
 
Работающие на "Терминаторах" российские бойцы похвалили их создателей

Работающие на "Терминаторах" в зоне спецоперации российские бойцы похвалили их создателей

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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Выполняющие в зоне спецоперации ряд боевых задач бойцы Западного военного округа похвалили инженеров и всех работавших над созданием уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор".
"Качественное и очень надежное (комплекс вооружения на БМПТ – ред.), стреляет прекрасно. Инженеры хорошо постарались, машина достойная", - сказал РИА Новости оператор-гранатометчик экипажа машины.
Механик-водитель экипажа отметил высокую проходимость машины и легкость в управлении.
"У меня нет слов по красоте этой машины и как она себя ведет. Они (разработчики машины – ред.) все сделали и все сделали хорошо… Это дракон какой-то. Мне очень сильно нравится. И проходимость хорошая, по крайней мере не буксовал еще никто", - рассказал военнослужащий журналистам.
Один из членов экипажа отметил, что их машина прекрасно выдержала попадание из гранатомета и "огонь пехоты".
"Удар гранатомета выдержит, пехоты стрельбу выдержит. Машина надежная, сильная и эффективная", - поделился мнением боец.
Боевая машина поддержки танков Терминатор на форуме Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 18:05Специальная военная операция на Украине
Бойцы ЗВО рассказали, почему украинские военные боятся "Терминаторов"
Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" приняли на вооружение в России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех пусковых установок управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали в ходе форума "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании-разработчика машины УКБТМ (входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны России должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть в ходе спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника агентства, российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор на Тверской улице перед началом репетиции военного парада - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 03:44Новое оружие России
Российские "Терминаторы" выдерживают попадание "Джавелина", заявил источник
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУкраинаУралвагонзавод
 
 
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