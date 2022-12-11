https://ria.ru/20221211/terminator-1837900729.html

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали от "Терминаторов"

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали от "Терминаторов" - РИА Новости, 11.12.2022

Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали от "Терминаторов"

Украинские военные остерегаются уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T18:05

2022-12-11T18:05

2022-12-11T21:15

специальная военная операция на украине

россия

украина

западный военный округ (зво)

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ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Украинские военные остерегаются уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.Механик-водитель одного из "Терминаторов" отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее "затрофеит".По словам командира экипажа, машина располагает четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами, двумя пушками калибра 30 миллиметров, а также двумя гранатометами и пулеметом. Во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют "Терминаторы", уточнил он."Танки работают по своим целям, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту", — рассказал командир.Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" поступили на вооружение России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова.Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании — разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть во время спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника, российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".

https://ria.ru/20221211/naemniki-1837831309.html

https://ria.ru/20221209/bespilotniki-1837635604.html

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Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор" Солдаты о работе боевых машин поддержки танков "Терминатор" 2022-12-11T18:05 true PT3M27S

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россия, украина, западный военный округ (зво)