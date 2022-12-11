18:05 11.12.2022 (обновлено: 21:15 11.12.2022)
Бойцы ЗВО рассказали, что украинские военные сбежали от "Терминаторов"
Командир экипажа машины в ЗВО: украинские военные сбежали при виде БМПТ "Терминатор"
ЛУГАНСК, 11 дек — РИА Новости. Украинские военные остерегаются уникальных российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" и охотятся за ними, рассказал РИА Новости командир экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа.
"В один из последних выездов был бой, практически блиндаж противника был растоптан, противник бежал при виде "Терминатора". Для них это незнакомая машина и непонятная", — рассказал он.
Механик-водитель одного из "Терминаторов" отметил, что украинские военные хотят получить себе эту технику и даже назначили вознаграждение для тех, кто ее "затрофеит".
По словам командира экипажа, машина располагает четырьмя противотанковыми управляемыми ракетами, двумя пушками калибра 30 миллиметров, а также двумя гранатометами и пулеметом. Во время боя первой линией выходят танки, а за ними следуют "Терминаторы", уточнил он.
"Танки работают по своим целям, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту", — рассказал командир.
Разработанные концерном "Уралвагонзавод" БМПТ "Терминатор" поступили на вооружение России в 2018 году. Каждая машина оснащена двумя 30-миллиметровыми пушками 2А42, четырьмя пусковыми установками управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двумя гранатометами АГС-17 и 7,62-миллиметровым модернизированным танковым пулеметом Калашникова.
Первый контракт на поставку "Терминаторов" в российскую армию подписали на форуме "Армия-2017". Как отмечал в феврале прошлого года главный конструктор компании — разработчика машины УКБТМ Андрей Терликов, в течение 2021 года Минобороны должно было определиться с решением о серийных закупках БМПТ. Официально о таких решениях до сегодняшнего дня не говорилось.
Ранее РИА Новости сообщало, что "Терминаторы" показали высокую боевую устойчивость, эффективность и живучесть во время спецоперации на Украине за счет многоканального комплекса вооружения и усиленной защиты. По данным источника, российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" выдерживает попадание ракеты американского комплекса "Джавелин".