https://ria.ru/20221211/tayna-1837807179.html

Ураган помог обнаружить скрытую на столетия тайну

Ураган помог обнаружить скрытую на столетия тайну - РИА Новости, 11.12.2022

Ураган помог обнаружить скрытую на столетия тайну

Ураганы, обрушившиеся на Флориду этой осенью, помогли обнаружить "реликвию" морского прошлого — останки потерпевшего крушение судна, которые оставались скрытыми РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T05:38

2022-12-11T05:38

2022-12-11T09:58

в мире

сша

флорида

дейтона-бич

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ураганы, обрушившиеся на Флориду этой осенью, помогли обнаружить "реликвию" морского прошлого — останки потерпевшего крушение судна, которые оставались скрытыми под песками больше столетия, пишет газета The New York Times."Странный объект" из дерева и металла длиной около 24 метра был обнаружен в прошлом месяце на пляже города Дейтона-Бич во Флориде после обрушившихся осенью на штат ураганов "Ян" и "Николь". Сразу же появились многочисленные теории о том, что это могло быть: некоторые предполагали, что это могли быть остатки трибуны, установленной несколько десятилетий назад для гонок NASCAR, другие посчитали, что это обломки старого пирса."Тайна была раскрыта командой исследователей, которая, проведя раскопки объекта, пришла к выводу, что это остатки частного торгового судна XIX века. "Это реликвия ушедшей эпохи, куда нам редко удается заглянуть", — рассказал археолог Чак Мейде.В результате раскопок были обнаружены железные болты, гвозди и крепежные детали судна. "Мы считаем, что это, скорее всего, обломки корабля 1800-х годов и, скорее всего, это торговое судно", — отметил Мейде. Исследователи взяли 22 образца древесины, чтобы попытаться разузнать больше о находке.Как отмечает издание, изъятие обломков затонувшего судна из песка требует больших затрат, связанных с природоохранными мерами, поэтому они останутся на своем месте, а охотников за сувенирами "отпугнут" строгие законы Флориды."Прямо сейчас обломки снова оказываются скрыты (песок намывает приливами. — Прим. ред.). Они находятся во влажном песке и были погребены более чем на сто лет. Пока они остаются влажными и вне света, они будут сохранятся практически вечно", — подчеркнул Мейде.

https://ria.ru/20220620/antikitira-1796706833.html

https://ria.ru/20220228/archaeology-1774978734.html

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в мире, сша, флорида, дейтона-бич