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Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора - РИА Новости, 11.12.2022
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Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора
Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора - РИА Новости, 11.12.2022
Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора
Анкара в понедельник позволит пройти через Босфор единственному танкеру под российским флагом, сообщило Генеральное управление мореходства Турции. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:56
2022-12-11T19:48
в мире
турция
босфор
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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КАИР, 11 дек — РИА Новости. Анкара в понедельник позволит пройти через Босфор единственному танкеру под российским флагом, сообщило Генеральное управление мореходства Турции.В полученном РИА Новости заявлении ведомство уточнило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидающих в Мраморном море. Остальные не предоставили письмо о страховании. Планируется, что в понедельник через Босфор пропустят четыре танкера, чьи владельцы выполнили требования Турции, среди них — один российский. Оставшиеся 12 танкеров продолжат находиться на рейде в море, отметило ведомство. Из них девять судов направляются в страны ЕС. При этом один танкер ожидает очереди на проход в Эгейское море из Мраморного из-за непредоставленного письма. Отмечается, что среди судов нет ни одного под турецким флагом. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть сформировалась пробка. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.
https://ria.ru/20220722/neft-1804201923.html
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в мире, турция, босфор, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Турция, Босфор, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
18:56 11.12.2022 (обновлено: 19:48 11.12.2022)
 
Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора

Минтранс Турции сообщил, что российский танкер с нефтью пройдет Босфор в понедельник

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в медиабанкПролив Босфор, Турция
Пролив Босфор, Турция - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор, Турция. Архивное фото
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КАИР, 11 дек — РИА Новости. Анкара в понедельник позволит пройти через Босфор единственному танкеру под российским флагом, сообщило Генеральное управление мореходства Турции.
В полученном РИА Новости заявлении ведомство уточнило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидающих в Мраморном море. Остальные не предоставили письмо о страховании. Планируется, что в понедельник через Босфор пропустят четыре танкера, чьи владельцы выполнили требования Турции, среди них — один российский.

"Проход единственного ожидающего в наших территориальных водах российского танкера с нефтью на юг через Босфор планируется на понедельник, письмо о страховании было предоставлено", — отметило управление.

Оставшиеся 12 танкеров продолжат находиться на рейде в море, отметило ведомство. Из них девять судов направляются в страны ЕС. При этом один танкер ожидает очереди на проход в Эгейское море из Мраморного из-за непредоставленного письма. Отмечается, что среди судов нет ни одного под турецким флагом.
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Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть сформировалась пробка. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.
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