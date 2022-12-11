18:56 11.12.2022 (обновлено: 19:48 11.12.2022)
Турция пропустит единственный российский танкер, стоящий в пробке у Босфора
Минтранс Турции сообщил, что российский танкер с нефтью пройдет Босфор в понедельник
Пролив Босфор, Турция. Архивное фото
КАИР, 11 дек — РИА Новости. Анкара в понедельник позволит пройти через Босфор единственному танкеру под российским флагом, сообщило Генеральное управление мореходства Турции.
В полученном РИА Новости заявлении ведомство уточнило, что с 1 декабря через проливы прошли восемь танкеров из 24 ожидающих в Мраморном море. Остальные не предоставили письмо о страховании. Планируется, что в понедельник через Босфор пропустят четыре танкера, чьи владельцы выполнили требования Турции, среди них — один российский.
"Проход единственного ожидающего в наших территориальных водах российского танкера с нефтью на юг через Босфор планируется на понедельник, письмо о страховании было предоставлено", — отметило управление.
Оставшиеся 12 танкеров продолжат находиться на рейде в море, отметило ведомство. Из них девять судов направляются в страны ЕС. При этом один танкер ожидает очереди на проход в Эгейское море из Мраморного из-за непредоставленного письма. Отмечается, что среди судов нет ни одного под турецким флагом.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть сформировалась пробка. С 1 декабря Анкара стала требовать предоставления данных о страховании. В распоряжении РИА Новости есть заявление ведомства, в котором говорится, что с первого дня зимы был запрещен проход через турецкие проливы всем танкерам с горючим, владельцы которых не могут предоставить письмо о страховке. При этом в Анкаре заявили, что продолжат требовать данный документ.
Западные нефтяные санкции вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. В свою очередь, страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, заявлял, что Россия не примет потолок цен на топливо, даже если придется сократить добычу.