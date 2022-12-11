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В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России
В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России - РИА Новости, 11.12.2022
В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России
США не подталкивают Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T18:26
2022-12-11T18:26
2022-12-11T19:34
сша
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джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не подталкивают Украину к проведению операций внутри России, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.Кирби добавил, что США помогают Киеву защищать "свою территорию", в том числе потерянную за время вооруженного конфликта.Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме получили смертельные ранения, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
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сша, украина, россия, в мире, джон кирби
США, Украина, Россия, В мире, Джон Кирби
18:26 11.12.2022 (обновлено: 19:34 11.12.2022)
В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к операциям внутри России
В Белом доме заявили, что не подталкивают Украину к операциям на территории России