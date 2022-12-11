Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837864059.html
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет - РИА Новости, 11.12.2022
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:12
2022-12-11T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мелитополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1a5a371226f354c7dc5d85ce84e06280.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html
россия
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836713078_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_06bea7530ff69f3229d77c1f960e42a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мелитополь
14:12 11.12.2022
 
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет

Минобороны: российская ПВО за минувшие сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкЗенитно-ракетная установка
Зенитно-ракетная установка - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетная установка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 13:59Специальная военная операция на Украине
Российские военные поразили в ДНР две украинские артиллерийские батареи
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМелитополь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала