https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837864059.html

Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет

Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет - РИА Новости, 11.12.2022

Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:12

2022-12-11T14:12

2022-12-11T14:12

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, мелитополь