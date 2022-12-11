https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837864059.html
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет - РИА Новости, 11.12.2022
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:12
2022-12-11T14:12
2022-12-11T14:12
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мелитополь
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили семь снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ураган", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополь, а также два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" в районе населенного пункта Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837862464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мелитополь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мелитополь
Российская ПВО за минувшие сутки сбила семь украинских ракет
Минобороны: российская ПВО за минувшие сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган"