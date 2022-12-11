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Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.12.2022
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"
Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:48
2022-12-11T13:48
2022-12-11T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
бук (зенитный ракетный комплекс)
красный лиман
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, безопасность, бук (зенитный ракетный комплекс), красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Бук (зенитный ракетный комплекс), Красный Лиман
13:48 11.12.2022 (обновлено: 14:21 11.12.2022)
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" у Краматорска