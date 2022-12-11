https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html

Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"

Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.12.2022

Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"

Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:48

2022-12-11T13:48

2022-12-11T14:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

бук (зенитный ракетный комплекс)

красный лиман

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html

донецкая народная республика

россия

красный лиман

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, россия, безопасность, бук (зенитный ракетный комплекс), красный лиман