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Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град" - РИА Новости, 11.12.2022
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"
Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:48
2022-12-11T14:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
безопасность
бук (зенитный ракетный комплекс)
красный лиман
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства."В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20221211/udar-1837860678.html
донецкая народная республика
россия
красный лиман
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донецкая народная республика, россия, безопасность, бук (зенитный ракетный комплекс), красный лиман
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Бук (зенитный ракетный комплекс), Красный Лиман
13:48 11.12.2022 (обновлено: 14:21 11.12.2022)
 
Российские военные поразили в ДНР взвод украинских РСЗО "Град"

Минобороны: российские военные уничтожили украинскую установку ЗРК "Бук-М1" у Краматорска

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащий военной полиции
Военнослужащий военной полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий военной полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российскими войсками за сутки в районе Красного Лимана (ДНР) был поражен взвод украинских реактивных систем залпового огня "Град", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен взвод реактивных систем залпового огня "Град", - говорится в сводке военного ведомства.
"В районе населенного пункта Краматорск Донецкой Народной Республики вскрыта позиция и уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", - отмечает МО РФ.
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 13:46Специальная военная операция на Украине
ВС России нанесли удар на Купянском направлении в Харьковской области
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияБезопасностьБук (зенитный ракетный комплекс)Красный Лиман
 
 
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