https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860589.html

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022

Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:45

2022-12-11T13:45

2022-12-11T14:14

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны."На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — говорится в сводке ведомства.На Купянском направлении убиты более 30 человек, на Краснолиманском — до 69. Потери ВСУ в районе населенного пункта Владимировка составили до 40 человек.Также на Южно-Донецком направлении пресечены попытки атаки вблизи поселков Сладкое и Шевченко. Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны. Во время боевых действий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы приняли в состав Федерации.

https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины