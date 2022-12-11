13:45 11.12.2022 (обновлено: 14:14 11.12.2022)
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Минобороны: на Донецком направлении ВС России ведут наступление, отражая контратаки
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны.
"На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — говорится в сводке ведомства.
На Купянском направлении убиты более 30 человек, на Краснолиманском — до 69. Потери ВСУ в районе населенного пункта Владимировка составили до 40 человек.
Также на Южно-Донецком направлении пресечены попытки атаки вблизи поселков Сладкое и Шевченко.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
Во время боевых действий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы приняли в состав Федерации.