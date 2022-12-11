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Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860589.html
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении - РИА Новости, 11.12.2022
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении
Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:45
2022-12-11T14:14
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны."На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — говорится в сводке ведомства.На Купянском направлении убиты более 30 человек, на Краснолиманском — до 69. Потери ВСУ в районе населенного пункта Владимировка составили до 40 человек.Также на Южно-Донецком направлении пресечены попытки атаки вблизи поселков Сладкое и Шевченко. Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны. Во время боевых действий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы приняли в состав Федерации.
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860851.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
13:45 11.12.2022 (обновлено: 14:14 11.12.2022)
 
Российские войска продолжили наступление на Донецком направлении

Минобороны: на Донецком направлении ВС России ведут наступление, отражая контратаки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" перед работой по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация перед работой по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские войска в процессе наступления на Донецком направлении отразили несколько контратак ВСУ, заявили в Минобороны.
"На Донецком направлении российские войска вели наступательные действия, отражая на отдельных направлениях контратаки подразделений ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа", — говорится в сводке ведомства.
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На Купянском направлении убиты более 30 человек, на Краснолиманском — до 69. Потери ВСУ в районе населенного пункта Владимировка составили до 40 человек.
Также на Южно-Донецком направлении пресечены попытки атаки вблизи поселков Сладкое и Шевченко.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность страны.
Во время боевых действий в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, по итогам которых эти регионы приняли в состав Федерации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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