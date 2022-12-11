https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860416.html

Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации

Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022

Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый партийный проект, посвященный популяризации участников спецоперации. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T13:44

2022-12-11T13:44

2022-12-11T13:44

специальная военная операция на украине

владимир путин

донбасс

украина

россия

лдпр

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый партийный проект, посвященный популяризации участников спецоперации."Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны. Они действительно сегодняшние герои и должны выйти в публичное пространство и занять в нем подобающее место. И в ближайшее время такой партийный проект будет запущен", - сказал Слуцкий на встрече со всеми региональными отделениями в Центральном аппарате ЛДПР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html

https://ria.ru/20221209/blagoustroystvo-1837573746.html

донбасс

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донбасс, украина, россия, лдпр, общество