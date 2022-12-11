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Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837860416.html
Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации
Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации - РИА Новости, 11.12.2022
Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый партийный проект, посвященный популяризации участников спецоперации. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T13:44
2022-12-11T13:44
специальная военная операция на украине
владимир путин
донбасс
украина
россия
лдпр
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый партийный проект, посвященный популяризации участников спецоперации."Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны. Они действительно сегодняшние герои и должны выйти в публичное пространство и занять в нем подобающее место. И в ближайшее время такой партийный проект будет запущен", - сказал Слуцкий на встрече со всеми региональными отделениями в Центральном аппарате ЛДПР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221208/nagrada-1837195851.html
https://ria.ru/20221209/blagoustroystvo-1837573746.html
донбасс
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владимир путин, донбасс, украина, россия, лдпр, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Донбасс, Украина, Россия, ЛДПР, Общество
13:44 11.12.2022
 
Слуцкий анонсировал проект по популяризации героев спецоперации

Лидер ЛДПР Слуцкий анонсировал партийный проект по популяризации героев спецоперации.

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Кремле накануне Дня Героев Отечества. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал новый партийный проект, посвященный популяризации участников спецоперации.
"Наша партия работает над тем, чтобы бойцы, которые защищают нашу страну на передовой, стали живыми примерами подлинного патриотизма и вызывали чувства особой сопричастности и поддержки у всех граждан страны. Они действительно сегодняшние герои и должны выйти в публичное пространство и занять в нем подобающее место. И в ближайшее время такой партийный проект будет запущен", - сказал Слуцкий на встрече со всеми региональными отделениями в Центральном аппарате ЛДПР.
Вручение Героям России медалей Золотая звезда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 13:40
Путин вручил Героям России медали "Золотая звезда"
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Мост через реку Вятку в г. Кирове
9 декабря, 17:40Кировская область
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинДонбассУкраинаРоссияЛДПРОбщество
 
 
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