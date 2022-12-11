https://ria.ru/20221211/spetsoperatsiya-1837837390.html

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция Луганской Народной... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:23

2022-12-11T10:23

2022-12-11T10:25

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки, 14 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221211/transplantologi-1837805402.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика