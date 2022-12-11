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Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция Луганской Народной... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:23
2022-12-11T10:25
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки, 14 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221211/transplantologi-1837805402.html
луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика
10:23 11.12.2022 (обновлено: 10:25 11.12.2022)
 
Украинские войска потеряли до 45 человек за сутки, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские войска потеряли до 45 человек и три БТР за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкАртиллеристы НМ ЛНР
Артиллеристы НМ ЛНР - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы НМ ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра и две артиллерийские установки, сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 45 человек личного состава, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки, 14 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Накануне Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, три танка, два бронетранспортера, один беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники.
Полковник полиции ЛНР об украинских черных трансплантологах - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛуганская Народная Республика
 
 
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