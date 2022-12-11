https://ria.ru/20221211/soveschanie-1837876805.html

Путин проведет совещание с правительством и Совбезом

Путин проведет совещание с правительством и Совбезом - РИА Новости, 11.12.2022

Путин проведет совещание с правительством и Совбезом

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:19

2022-12-11T15:19

2022-12-11T16:00

владимир путин

россия

политика

правительство рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Кроме того, по данным телеканала, в графике у президента запланировано совещание с членами правительства и ряд других событий.

https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1834959407.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, россия, политика, правительство рф