https://ria.ru/20221211/soveschanie-1837876805.html
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом - РИА Новости, 11.12.2022
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:19
2022-12-11T15:19
2022-12-11T16:00
владимир путин
россия
политика
правительство рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Кроме того, по данным телеканала, в графике у президента запланировано совещание с членами правительства и ряд других событий.
https://ria.ru/20221129/spetsoperatsiya-1834959407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Правительство РФ
15:19 11.12.2022 (обновлено: 16:00 11.12.2022)
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Президент Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством и Совбезом