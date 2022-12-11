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Путин проведет совещание с правительством и Совбезом - РИА Новости, 11.12.2022
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Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом - РИА Новости, 11.12.2022
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:19
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владимир путин
россия
политика
правительство рф
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами Совбеза РФ.Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".Кроме того, по данным телеканала, в графике у президента запланировано совещание с членами правительства и ряд других событий.
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владимир путин, россия, политика, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Политика, Правительство РФ
15:19 11.12.2022 (обновлено: 16:00 11.12.2022)
 
Путин проведет совещание с правительством и Совбезом

Президент Путин на следующей неделе проведет совещание с правительством и Совбезом

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции очередное совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание совета по стратегическому развитию и нацпроектам, а также совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
Кроме того, по данным телеканала, в графике у президента запланировано совещание с членами правительства и ряд других событий.
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