https://ria.ru/20221211/snegopad-1837830354.html
В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада
В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада - РИА Новости, 11.12.2022
В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада
Сразу в пяти районах Азербайджана наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие в результате сильных снегопадов, - без газа остались 5 тысяч абонентов,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:27
2022-12-11T09:27
2022-12-11T09:27
в мире
азербайджан
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БАКУ, 11 дек - РИА Новости. Сразу в пяти районах Азербайджана наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие в результате сильных снегопадов, - без газа остались 5 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба ПО "Азеригаз".Последние несколько дней в ряде районов Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия."В связи с резким похолоданием на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел. ПО "Азеригаз" мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа", - говорится в сообщении производственного объединения.
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азербайджан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан
В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада
"Азеригаз": в Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за сильного снегопада
БАКУ, 11 дек - РИА Новости. Сразу в пяти районах Азербайджана наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие в результате сильных снегопадов, - без газа остались 5 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба ПО "Азеригаз".
Последние несколько дней в ряде районов Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия.
"В связи с резким похолоданием на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел. ПО "Азеригаз" мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа", - говорится в сообщении производственного объединения.