https://ria.ru/20221211/snegopad-1837830354.html

В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада

В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада - РИА Новости, 11.12.2022

В Азербайджане пять тысяч абонентов остались без газа из-за снегопада

Сразу в пяти районах Азербайджана наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие в результате сильных снегопадов, - без газа остались 5 тысяч абонентов,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:27

2022-12-11T09:27

2022-12-11T09:27

в мире

азербайджан

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БАКУ, 11 дек - РИА Новости. Сразу в пяти районах Азербайджана наблюдаются проблемы с газоснабжением, возникшие в результате сильных снегопадов, - без газа остались 5 тысяч абонентов, сообщает пресс-служба ПО "Азеригаз".Последние несколько дней в ряде районов Азербайджана наблюдаются нестабильные погодные условия."В связи с резким похолоданием на территории Имишлинского, Губинского, Гусарского, Лерикского, Астаринского районов произошел сбой в газоснабжении ряда сел. ПО "Азеригаз" мобилизовал все возможности для бесперебойного газоснабжения абонентов в холодную погоду. Суровые погодные условия препятствуют интенсивному ведению работ, но, несмотря на это, предпринимаются серьезные шаги в направлении решения проблемы 5000 абонентов, оставшихся без газа", - говорится в сообщении производственного объединения.

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азербайджан

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, азербайджан