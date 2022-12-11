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За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик - РИА Новости, 11.12.2022
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За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик
За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик - РИА Новости, 11.12.2022
За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик
За минувшие сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:16
2022-12-11T09:16
общество
евгений тишковец
москва
коломна
павловский посад
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 миллиметров, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 миллиметров осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы", - рассказал он.Тишковец отметил, что метеорологи в Коломне зафиксировали 15 миллиметров осадков или 34% от нормы декабря, в Павловском Посаде и Кашире – 16 миллиметров или 33%, в Черустях – 19 миллиметров или 39%.Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, 10 декабря 2022 года по количеству осадков заняло второе место за всю историю, уступив только 2010 году, когда выпало 13,1 миллиметра.
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москва
коломна
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общество, евгений тишковец, москва, коломна, павловский посад
Общество, Евгений Тишковец, Москва, Коломна, Павловский Посад
09:16 11.12.2022
 
За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик

Синоптик Тишковец: за сутки в Москве выпало 25 процентов от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Снег в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 миллиметров, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 миллиметров осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы", - рассказал он.
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Тишковец отметил, что метеорологи в Коломне зафиксировали 15 миллиметров осадков или 34% от нормы декабря, в Павловском Посаде и Кашире – 16 миллиметров или 33%, в Черустях – 19 миллиметров или 39%.
Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, 10 декабря 2022 года по количеству осадков заняло второе место за всю историю, уступив только 2010 году, когда выпало 13,1 миллиметра.
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