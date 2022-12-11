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За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик

За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик - РИА Новости, 11.12.2022

За сутки в Москве выпала четверть месячной нормы осадков, сообщил синоптик

За минувшие сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T09:16

2022-12-11T09:16

2022-12-11T09:16

общество

евгений тишковец

москва

коломна

павловский посад

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За минувшие сутки в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В результате выхода средиземноморского циклона за минувшие сутки на Центральную Россию обрушились аномальные снегопады. Так, в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, в осадкомер попало 12 миллиметров, в центре столицы, на Балчуге, зафиксировано 14 миллиметров осадков, что составляет 25% от всей месячной нормы", - рассказал он.Тишковец отметил, что метеорологи в Коломне зафиксировали 15 миллиметров осадков или 34% от нормы декабря, в Павловском Посаде и Кашире – 16 миллиметров или 33%, в Черустях – 19 миллиметров или 39%.Синоптик отметил, что, согласно метеостатистике, 10 декабря 2022 года по количеству осадков заняло второе место за всю историю, уступив только 2010 году, когда выпало 13,1 миллиметра.

https://ria.ru/20221211/pogoda-1837827630.html

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москва

коломна

павловский посад

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Дарья Буймова

общество, евгений тишковец, москва, коломна, павловский посад