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В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 11.12.2022
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В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 11.12.2022
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:29
2022-12-11T16:41
происшествия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в терминале В в "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация."Ложная сработка сигнализации", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
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происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт)
16:29 11.12.2022 (обновлено: 16:41 11.12.2022)
 
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация

В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСамолеты в аэропорту "Шереметьево"
Самолеты в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Самолеты в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в терминале В в "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация.
"Ложная сработка сигнализации", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
Самолеты Airbus A350 авиакомпании Аэрофлот в Международном аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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