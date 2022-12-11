https://ria.ru/20221211/sheremetevo-1837887476.html
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 11.12.2022
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация
Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:29
2022-12-11T16:29
2022-12-11T16:41
происшествия
московская область (подмосковье)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в терминале В в "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация."Ложная сработка сигнализации", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20221211/reysy-1837815166.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Шереметьево (аэропорт)
16:29 11.12.2022 (обновлено: 16:41 11.12.2022)
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация
В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация, угроза оказалась ложной