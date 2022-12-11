https://ria.ru/20221211/sheremetevo-1837887476.html

В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация

В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация - РИА Новости, 11.12.2022

В аэропорту "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:29

2022-12-11T16:29

2022-12-11T16:41

происшествия

московская область (подмосковье)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пожарная сигнализация сработала в московском аэропорту "Шереметьево", угроза оказалась ложной, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС по Московской области.Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что в терминале В в "Шереметьево" сработала пожарная сигнализация."Ложная сработка сигнализации", – сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20221211/reysy-1837815166.html

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), шереметьево (аэропорт)