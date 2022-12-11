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Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 11.12.2022
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Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 11.12.2022
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:28
2022-12-11T11:29
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина."На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.Добавляется, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.
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общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
11:28 11.12.2022 (обновлено: 11:29 11.12.2022)
 
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей

Правительство выделило еще более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЖенщина с коляской на одной из улиц Краснодара
Женщина с коляской на одной из улиц Краснодара - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Женщина с коляской на одной из улиц Краснодара. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина.
"На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
Добавляется, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияПравительство РФ
 
 
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