https://ria.ru/20221211/semi-1837845971.html
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 11.12.2022
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T11:28
2022-12-11T11:28
2022-12-11T11:29
общество
михаил мишустин
россия
правительство рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина."На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.Добавляется, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.
https://ria.ru/20221207/vykhodnoy-1836890420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мишустин, россия, правительство рф
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ
11:28 11.12.2022 (обновлено: 11:29 11.12.2022)
Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей
Правительство выделило еще более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей