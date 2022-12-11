https://ria.ru/20221211/semi-1837845971.html

Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей

Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей - РИА Новости, 11.12.2022

Правительство выделило средства на поддержку многодетных семей

Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T11:28

2022-12-11T11:28

2022-12-11T11:29

общество

михаил мишустин

россия

правительство рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России выделило более 362,5 миллиона рублей на поддержку многодетных семей, сообщается на сайте кабмина."На ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям, в которых родился третий или последующий ребёнок, будет дополнительно направлено свыше 362,5 миллиона рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что размер такого пособия равен прожиточному минимуму на детей в конкретном регионе и в среднем по стране составляет 14,5 тысячи рублей. Выплата предоставляется семье после рождения третьего или последующего ребёнка до тех пор, пока ему не исполнится три года.Добавляется, что необходимость дополнительного финансирования связана с уточнением числа получателей выплат в регионах. Источником средств стал резервный фонд правительства.

https://ria.ru/20221207/vykhodnoy-1836890420.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, михаил мишустин, россия, правительство рф