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Биография Георгия Санникова - РИА Новости, 11.12.2022
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Биография Георгия Санникова
Биография Георгия Санникова - РИА Новости, 11.12.2022
Биография Георгия Санникова
Советский разведчик Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T17:19
2022-12-11T17:19
справки
россия
свердловск
екатеринбург
патриоты россии
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Советский разведчик Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).После семья проживала в Ижевске, Махачкале, Санкт-Петербурге.В 1942 году жили в Сталинграде (ныне Волгоград).В 1944-1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС.В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.В 1956-1958 годах проходил учебу в разведшколе КГБ в Москве. После этого Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой.В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.С 1977 года в отставке.Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.После выхода в отставку он написал несколько книг о своем опыте работы в разведке.Автор таких книг, как "Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине" (2002 год), "Операция "Рейд", или История одной любви (спецслужбы в борьбе за Украину в 1946-1956)" (2007 год), "Большая охота. Участник событий рассказывает: Борьба с вооруженным подпольем ОУН в Западной Украине" *(2008 год), "Без протокола. Невыдуманные истории рассказывают дипломат Александр Богомолов и разведчик Георгий Санников" (2010 год), "Украинская Вандея. Война после войны" (2015 год), "Их закалила война…" (2018 год).В 2015 году за активную общественную работу награжден памятной медалью "Патриот России".В 2018 году стал лауреатом премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война..." о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.11 декабря 2022 года скончался на 94-м году жизни.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
свердловск
екатеринбург
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справки, россия, свердловск, екатеринбург, патриоты россии
Справки, Россия, Свердловск, Екатеринбург, Патриоты России
17:19 11.12.2022
 

Биография Георгия Санникова

© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииСоветский разведчик Георгий Санников
Советский разведчик Георгий Санников - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Советский разведчик Георгий Санников. Архивное фото
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Советский разведчик Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
После семья проживала в Ижевске, Махачкале, Санкт-Петербурге.
В 1942 году жили в Сталинграде (ныне Волгоград).
В 1944-1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС.
В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.
Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.
В 1956-1958 годах проходил учебу в разведшколе КГБ в Москве. После этого Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой.
В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.
С 1977 года в отставке.
Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.
После выхода в отставку он написал несколько книг о своем опыте работы в разведке.
Автор таких книг, как "Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине" (2002 год), "Операция "Рейд", или История одной любви (спецслужбы в борьбе за Украину в 1946-1956)" (2007 год), "Большая охота. Участник событий рассказывает: Борьба с вооруженным подпольем ОУН в Западной Украине" *(2008 год), "Без протокола. Невыдуманные истории рассказывают дипломат Александр Богомолов и разведчик Георгий Санников" (2010 год), "Украинская Вандея. Война после войны" (2015 год), "Их закалила война…" (2018 год).
В 2015 году за активную общественную работу награжден памятной медалью "Патриот России".
В 2018 году стал лауреатом премии Службы внешней разведки РФ в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война..." о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.
11 декабря 2022 года скончался на 94-м году жизни.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияСвердловскЕкатеринбургПатриоты России
 
 
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