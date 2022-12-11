Биография Георгия Санникова
Советский разведчик Георгий Санников. Архивное фото
Советский разведчик Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Свердловске (ныне Екатеринбург).
После семья проживала в Ижевске, Махачкале, Санкт-Петербурге.
В 1942 году жили в Сталинграде (ныне Волгоград).
В 1944-1947 годах был курсантом Киевской спецшколы ВВС.
В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.
Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья в Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.
В 1956-1958 годах проходил учебу в разведшколе КГБ в Москве. После этого Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой.
В 1970-1971 годах участвовал в Четырехсторонних переговорах по Западному Берлину.
С 1977 года в отставке.
Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.
После выхода в отставку он написал несколько книг о своем опыте работы в разведке.
Автор таких книг, как "Большая охота. Разгром вооруженного подполья в Западной Украине" (2002 год), "Операция "Рейд", или История одной любви (спецслужбы в борьбе за Украину в 1946-1956)" (2007 год), "Большая охота. Участник событий рассказывает: Борьба с вооруженным подпольем ОУН в Западной Украине" *(2008 год), "Без протокола. Невыдуманные истории рассказывают дипломат Александр Богомолов и разведчик Георгий Санников" (2010 год), "Украинская Вандея. Война после войны" (2015 год), "Их закалила война…" (2018 год).
В 2015 году за активную общественную работу награжден памятной медалью "Патриот России".
11 декабря 2022 года скончался на 94-м году жизни.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников