https://ria.ru/20221211/razvedchik-1837874452.html

Умер советский разведчик Георгий Санников

Умер советский разведчик Георгий Санников - РИА Новости, 11.12.2022

Умер советский разведчик Георгий Санников

Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:03

2022-12-11T15:03

2022-12-11T17:31

россия

германия

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

организация украинских националистов

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и добывавший ценную разведывательную информацию, скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов."Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", — сказал Иванов.Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего.В 1944-1947 годах — курсант Киевской спецшколы ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья на Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.По информации на сайте СВР, после учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 годы) Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину. С 1977 года в отставке.Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война..." о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20221211/sannikov-1837893101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, германия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), организация украинских националистов, общество