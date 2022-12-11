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Умер советский разведчик Георгий Санников - РИА Новости, 11.12.2022
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Умер советский разведчик Георгий Санников
Умер советский разведчик Георгий Санников - РИА Новости, 11.12.2022
Умер советский разведчик Георгий Санников
Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:03
2022-12-11T17:31
россия
германия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
организация украинских националистов
общество
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и добывавший ценную разведывательную информацию, скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов."Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", — сказал Иванов.Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего.В 1944-1947 годах — курсант Киевской спецшколы ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья на Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.По информации на сайте СВР, после учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 годы) Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину. С 1977 года в отставке.Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война..." о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, германия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), организация украинских националистов, общество
Россия, Германия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Организация украинских националистов, Общество
15:03 11.12.2022 (обновлено: 17:31 11.12.2022)
 
Умер советский разведчик Георгий Санников

На 94-м году жизни умер советский разведчик Георгий Санников

© Фото : Служба внешней разведки Российской ФедерацииСоветский разведчик Георгий Санников
Советский разведчик Георгий Санников - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : Служба внешней разведки Российской Федерации
Советский разведчик Георгий Санников. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Советский разведчик Георгий Санников, в начале 1950-х годов активно участвовавший в ликвидации оуновского подполья на Украине, затем работавший в ФРГ и добывавший ценную разведывательную информацию, скончался в воскресенье на 94-м году жизни, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки России Сергей Иванов.
"Сегодня не стало прекрасного человека — Георгия Захаровича Санникова. Это очень большая утрата для всех, кто его знал", — сказал Иванов.
Георгий Санников родился 25 марта 1929 года в Екатеринбурге в семье служащего.
В 1944-1947 годах — курсант Киевской спецшколы ВВС. В 1952 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко и был направлен в органы государственной безопасности УССР.
Участвовал в ликвидации остатков вооруженного националистического подполья на Западной Украине и в оперативных радиоиграх советской контрразведки с целью проникновения в зарубежные центры Организации украинских националистов* и спецслужбы Запада.
По информации на сайте СВР, после учебы в разведшколе КГБ в Москве (1956-1958 годы) Санников дважды направлялся в длительные загранкомандировки в Германию по линии внешнеполитической разведки. Имел положительные результаты по приобретению источников информации. Работал с ценной агентурой. В 1970-1971 годах участвовал в четырехсторонних переговорах по Западному Берлину. С 1977 года в отставке.
Был членом Союза писателей России, участвовал в общественной работе по патриотическому воспитанию молодежи. Активно выступал в средствах массовой информации.
В 2018 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за написанную им книгу "Их закалила война..." о подростках, участвовавших в Великой Отечественной войне и впоследствии ставших разведчиками.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Герб Службы внешней разведки Росии - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 17:19
Биография Георгия Санникова
 
РоссияГерманияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Организация украинских националистовОбщество
 
 
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