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Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 11.12.2022

Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T19:23

2022-12-11T19:23

2022-12-11T23:40

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майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике.По ее словам, коррупционные группы в Молдавии вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию."Тот факт, что у нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны", — добавила Санду.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводили Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html

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в мире, майя санду, молдавия, россия