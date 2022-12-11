Рейтинг@Mail.ru
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 11.12.2022
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:23
2022-12-11T23:40
в мире
майя санду
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике.По ее словам, коррупционные группы в Молдавии вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию."Тот факт, что у нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны", — добавила Санду.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводили Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
19:23 11.12.2022 (обновлено: 23:40 11.12.2022)
 
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике.

"Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Пропаганда — это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие — это часть гибридной войны", — заявила Санду интервью СNN.

По ее словам, коррупционные группы в Молдавии вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию.
"Тот факт, что у нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны", — добавила Санду.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводили Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Флаги Молдавии и России - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 14:16
Жители Молдавии винят в энергокризисе Санду, показал опрос
 
В миреМайя СандуМолдавияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала