https://ria.ru/20221211/sandu-1837910855.html
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии - РИА Новости, 11.12.2022
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T19:23
2022-12-11T19:23
2022-12-11T23:40
в мире
майя санду
молдавия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_0:0:2933:1651_1920x0_80_0_0_f92264ca79ba36ff7ddd6d3c4adfbef6.jpg
КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике.По ее словам, коррупционные группы в Молдавии вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию."Тот факт, что у нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны", — добавила Санду.Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводили Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836663413.html
молдавия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797877582_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_aca50ca14acc24377bf03b5632ee5201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, россия
В мире, Майя Санду, Молдавия, Россия
19:23 11.12.2022 (обновлено: 23:40 11.12.2022)
Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в Молдавии
Президент Молдавии Санду обвинила Россию в попытках дестабилизировать ситуацию в стране
КИШИНЕВ, 11 дек — РИА Новости.
Президент Молдавии Майя Санду утверждает
, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в республике.
"Мы боремся с гибридной войной, есть попытки России дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Пропаганда — это часть гибридной войны, трансформация энергоресурсов в оружие — это часть гибридной войны", — заявила Санду интервью СNN.
По ее словам, коррупционные группы в Молдавии вместе с пророссийскими политическими силами якобы при поддержке России организовали протесты, чтобы дестабилизировать ситуацию.
"Тот факт, что у нас есть приднестровская проблема и российские военные, которые нелегально там находятся на протяжении десятилетий, это повышает риски для безопасности моей страны", — добавила Санду.
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Отдельные акции проводили Партия социалистов, которую ранее возглавлял Додон, и партия "Шор". Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.