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Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО

Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2022

Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО

Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T05:04

2022-12-11T05:04

2022-12-11T05:27

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации."Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника", - говорится в описании к видео.По данным Минобороны РФ, боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

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