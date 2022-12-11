https://ria.ru/20221211/rszo-1837806210.html
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2022
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T05:04
2022-12-11T05:04
2022-12-11T05:27
специальная военная операция на украине
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218268_0:128:3185:1920_1920x0_80_0_0_63b81ba8346d89728c163cbb4db539a4.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации."Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника", - говорится в описании к видео.По данным Минобороны РФ, боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830218268_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_4453c5dddbe44e25b9624cdcd558b377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
05:04 11.12.2022 (обновлено: 05:27 11.12.2022)
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ в ходе спецоперации