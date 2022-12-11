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Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО - РИА Новости, 11.12.2022
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО
Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T05:04
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россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации."Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника", - говорится в описании к видео.По данным Минобороны РФ, боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
05:04 11.12.2022 (обновлено: 05:27 11.12.2022)
 
Минобороны показало, как работают расчеты РСЗО БМ-21 "Град" в зоне СВО

Минобороны показало кадры работы расчетов РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ в ходе спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне СВО
РСЗО БМ-21 Град ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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РСЗО БМ-21 "Град" ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Минобороны России опубликовало видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" Воздушно-десантных войск в ходе спецоперации.
"Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи противника", - говорится в описании к видео.
По данным Минобороны РФ, боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.
 
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