https://ria.ru/20221211/reysy-1837815166.html

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 11.12.2022

В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада

В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 51 рейс задержан и шесть отменены в воскресенье утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T08:35

2022-12-11T08:35

2022-12-11T08:35

туризм

новости - туризм

москва

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 51 рейс задержан и шесть отменены в воскресенье утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 08.28 мск воскресенья, во "Внуково" пять рейсов задержаны, четыре отменены; в "Домодедово" 35 рейсов задержаны. В "Шереметьево" 11 рейсов задержаны, два отменены.

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москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)