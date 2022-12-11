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В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада - РИА Новости, 11.12.2022
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада
В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 51 рейс задержан и шесть отменены в воскресенье утром на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T08:35
2022-12-11T08:35
2022-12-11T08:35
туризм
новости - туризм
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шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - 51 рейс задержан и шесть отменены в воскресенье утром на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".По информации на 08.28 мск воскресенья, во "Внуково" пять рейсов задержаны, четыре отменены; в "Домодедово" 35 рейсов задержаны. В "Шереметьево" 11 рейсов задержаны, два отменены.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, москва, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), внуково (аэропорт)
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Внуково (аэропорт)
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада
В аэропортах Москвы задержали более 50 рейсов из-за снегопада, еще шесть отменили