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Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:25
2022-12-11T21:25
2022-12-11T21:25
происшествия
александр бастрыкин
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, общественники активно выступают против сноса исторического здания начала 20 века, которое являлось в прошлом комплексом станции Санкт-Петербург-Витебская товарная.
https://ria.ru/20200110/1563260744.html
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происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге
Бастрыкин запросил доклад по сносу части здания станции Санкт-Петербург-Витебская товарная