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Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
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Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге
Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T21:25
2022-12-11T21:25
происшествия
александр бастрыкин
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, общественники активно выступают против сноса исторического здания начала 20 века, которое являлось в прошлом комплексом станции Санкт-Петербург-Витебская товарная.
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происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Александр Бастрыкин, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
21:25 11.12.2022
 
Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге

Бастрыкин запросил доклад по сносу части здания станции Санкт-Петербург-Витебская товарная

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Александр Иванович Бастрыкин поручил исполняющей обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой представить доклад о ситуации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, общественники активно выступают против сноса исторического здания начала 20 века, которое являлось в прошлом комплексом станции Санкт-Петербург-Витебская товарная.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2020
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ПроисшествияАлександр БастрыкинСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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