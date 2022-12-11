https://ria.ru/20221211/rassledovanie-1837921067.html

Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге

Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге - РИА Новости, 11.12.2022

Бастрыкин запросил доклад по сносу части исторического здания в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T21:25

2022-12-11T21:25

2022-12-11T21:25

происшествия

александр бастрыкин

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837168722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5f933f52114b4bc57bd701a4dff9880.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту сноса части исторического здания начала 20 века в Санкт-Петербурге - комплекса станции Санкт-Петербург-Витебская товарная, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным ведомства, общественники активно выступают против сноса исторического здания начала 20 века, которое являлось в прошлом комплексом станции Санкт-Петербург-Витебская товарная.

https://ria.ru/20200110/1563260744.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, александр бастрыкин, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)