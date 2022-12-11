01:21 11.12.2022 (обновлено: 01:36 11.12.2022)
Пушков выступил с предупреждением для Запада
Сенатор Пушков предупредил США о последствиях непродуманных и агрессивных шагов
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, отметив, что Запад не сможет бесконечно избегать последствий своих непродуманных шагов.
Авторы материала, политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен, подчеркнули, что вооружения, переданные США киевскому режиму, уже начали распространяться по другим странам, при этом отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, очень сложно. А сделать то же самое с миллионами единиц легкого и стрелкового оружия и вовсе невозможно, указали они.
"Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* (запрещена в РФ) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его словам, в настоящее время к этому добавляется сильная "ломка" в сфере энергетики. "Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен", - подчеркнул сенатор.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
* Запрещенная в России террористическая организация.