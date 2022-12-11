https://ria.ru/20221211/pushkov-1837801393.html

Пушков выступил с предупреждением для Запада

Пушков выступил с предупреждением для Запада - РИА Новости, 11.12.2022

Пушков выступил с предупреждением для Запада

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, отметив, что Запад не... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T01:21

2022-12-11T01:21

2022-12-11T01:36

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал статью издания The Hill о том, что утечку американского оружия с Украины остановить невозможно, отметив, что Запад не сможет бесконечно избегать последствий своих непродуманных шагов.Авторы материала, политический аналитик Джордан Коэн и научный сотрудник Джонатан Эллис Аллен, подчеркнули, что вооружения, переданные США киевскому режиму, уже начали распространяться по другим странам, при этом отследить и убедиться в том, что Украина не сможет использовать какой-нибудь самолет или ракетную систему, чтобы втянуть Вашингтон в конфликт с Россией, очень сложно. А сделать то же самое с миллионами единиц легкого и стрелкового оружия и вовсе невозможно, указали они."Последствия агрессивных и непродуманных действий США и их союзников для них же самих длятся десятилетиями: от терактов ИГ* (запрещена в РФ) и его адептов против европейцев до массовых волн беженцев из Ливии, Ирака, Сирии, Афганистана", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, в настоящее время к этому добавляется сильная "ломка" в сфере энергетики. "Пока Западу удается, хотя и не нейтрализовать, но частично амортизировать эти процессы. Но потенциал амортизации и у него не бесконечен", - подчеркнул сенатор.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221208/ukraina-1837348127.html

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в мире, алексей пушков, сергей лавров, украина, россия, сша, нато