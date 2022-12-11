https://ria.ru/20221211/pushilin-1837888116.html
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:32
2022-12-11T16:32
2022-12-11T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке."Проехал по центру столицы Республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке