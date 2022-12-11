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Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/pushilin-1837888116.html
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:32
2022-12-11T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
денис пушилин
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке."Проехал по центру столицы Республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html
донецк
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в мире, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Денис Пушилин, Донецк, Донецкая Народная Республика
16:32 11.12.2022
 
Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке.
"Проехал по центру столицы Республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин и глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 17:07Специальная военная операция на Украине
Путин обсудил с Пушилиным обстрелы Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДенис ПушилинДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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