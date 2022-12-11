https://ria.ru/20221211/pushilin-1837888116.html

Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке

Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке - РИА Новости, 11.12.2022

Пушилин проверил состояние нескольких убежищ в Донецке

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:32

2022-12-11T16:32

2022-12-11T16:32

специальная военная операция на украине

в мире

денис пушилин

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что проверил состояние нескольких убежищ в Донецке."Проехал по центру столицы Республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то под замком. То же самое с подъездными дверьми", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221207/donbass-1837012949.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис пушилин, донецк, донецкая народная республика