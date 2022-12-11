16:28 11.12.2022 (обновлено: 16:44 11.12.2022)
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств Евросоюза и США в Кишиневе
© Partidul Acasă Construim EuropaСторонники партии PACE проводят акцию протеста в Кишиневе, Молдавия. Кадр из видео
© Partidul Acasă Construim Europa
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста в Кишиневе, Молдавия. Кадр из видео
КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Строим Европу дома" (PACE) проводит антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и ЕС в Кишиневе, а также офисом правящей партии "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники партии PACE проводят в воскресенье акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти". Также они недовольны давлением со стороны руководства страны на оппозицию.
Участники акции протеста собрались у посольства США, затем прошли маршем до представительства ЕС в Молдавии и завершили марш перед офисом партии "Действие и солидарность". Там они установили елку и повесили на нее черные шары с цифрами, которые отражают выросший цены - на коммунальные услуги, продукты, топливо и т.д.
Во время марша участники акции скандировали: "Долой Майю Санду", "Майя Санду, не забывай, Молдавия — не твоя страна", "Майя Санду равно бедность", "Долой правительство партии "Действие и солидарность".
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.