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Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США - РИА Новости, 11.12.2022
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Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США - РИА Новости, 11.12.2022
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США
Оппозиционная молдавская партия "Строим Европу дома" (PACE) проводит антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и ЕС в Кишиневе, а также... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:28
2022-12-11T16:44
в мире
молдавия
россия
сша
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Строим Европу дома" (PACE) проводит антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и ЕС в Кишиневе, а также офисом правящей партии "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.Сторонники партии PACE проводят в воскресенье акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти". Также они недовольны давлением со стороны руководства страны на оппозицию.Участники акции протеста собрались у посольства США, затем прошли маршем до представительства ЕС в Молдавии и завершили марш перед офисом партии "Действие и солидарность". Там они установили елку и повесили на нее черные шары с цифрами, которые отражают выросший цены - на коммунальные услуги, продукты, топливо и т.д.Во время марша участники акции скандировали: "Долой Майю Санду", "Майя Санду, не забывай, Молдавия — не твоя страна", "Майя Санду равно бедность", "Долой правительство партии "Действие и солидарность".Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20221206/doverie-1836827699.html
https://ria.ru/20221211/moldaviya-1837843163.html
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в мире, молдавия, россия, сша, евросоюз, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, США, Евросоюз, Майя Санду
16:28 11.12.2022 (обновлено: 16:44 11.12.2022)
 
Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств ЕС и США

Молдавская оппозиция проводит акцию протеста у представительств Евросоюза и США в Кишиневе

© Partidul Acasă Construim EuropaСторонники партии PACE проводят акцию протеста в Кишиневе, Молдавия. Кадр из видео
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста в Кишиневе, Молдавия. Кадр из видео
© Partidul Acasă Construim Europa
Сторонники партии PACE проводят акцию протеста в Кишиневе, Молдавия. Кадр из видео
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Строим Европу дома" (PACE) проводит антиправительственную акцию протеста перед зданиями посольств США и ЕС в Кишиневе, а также офисом правящей партии "Действие и солидарность", передает корреспондент РИА Новости.
Сторонники партии PACE проводят в воскресенье акцию протеста против "внутренней и внешней политикой действующей власти". Также они недовольны давлением со стороны руководства страны на оппозицию.
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Участники акции протеста собрались у посольства США, затем прошли маршем до представительства ЕС в Молдавии и завершили марш перед офисом партии "Действие и солидарность". Там они установили елку и повесили на нее черные шары с цифрами, которые отражают выросший цены - на коммунальные услуги, продукты, топливо и т.д.
Во время марша участники акции скандировали: "Долой Майю Санду", "Майя Санду, не забывай, Молдавия — не твоя страна", "Майя Санду равно бедность", "Долой правительство партии "Действие и солидарность".
Весной в Молдавии начались протесты оппозиции против роста цен и экономического кризиса. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
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