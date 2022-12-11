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Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса

Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса - РИА Новости, 11.12.2022

Роспотребнадзор рассказал о правах пассажиров при задержке рейса

При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и потребовать возмещение убытков, кроме того, если вылет задерживается на четыре часа, пассажиров... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:16

2022-12-11T15:16

2022-12-11T15:34

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. При задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта и потребовать возмещение убытков, кроме того, если вылет задерживается на четыре часа, пассажиров должны обеспечить горячим питанием, а если более чем на восемь часов - отвезти в гостиницу, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Ранее сообщалось, что аэропорты столицы в снегопад работают штатно, но возможны задержки."При задержке рейса пассажир имеет право на бесплатное предоставление ему перевозчиком дополнительных услуг",- говорится в сообщении. К таким услугам относится организация хранения багажа, предоставления комнаты матери и ребёнка пассажирам с детьми до семи лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов, уточнили в ведомстве.Кроме того, если отправление рейса задерживается более чем на четыре часа, то пассажиров обязаны обеспечить горячим питанием, а при дальнейшей задержке рейса питание предоставляется каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь часов в ночное время.В случае ожидания вылета более восьми часов днем и более шести ночью, пассажиров должны разместить в гостинице, а также организовать им транспорт от аэропорта до гостиницы и обратно, отметили в Роспотребнадзоре.Помимо этого, при задержке рейса пассажир имеет право отказаться от полёта, потребовать возмещение убытков и компенсацию морального вреда, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221209/aeroflot-1837401984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), погода, общество, россия, новости - туризм