https://ria.ru/20221211/povrezhdeniya-1837840092.html
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети - РИА Новости, 11.12.2022
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:39
2022-12-11T10:39
2022-12-11T10:39
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_8:14:1192:680_1920x0_80_0_0_443b4c52866d5eca74605d1c8a47818f.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."В Красногригорьевской общине повреждены... 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, в Никополе повреждены несколько административных зданий.
https://ria.ru/20221211/medvedev-1837812893.html
днепропетровская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1828920173_129:25:1101:754_1920x0_80_0_0_0db3f2fe4685bf1bc1ece7cbe68df984.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Днепропетровской области Украины повреждены солнечные панели, электросети и газопроводы