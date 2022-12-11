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В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети - РИА Новости, 11.12.2022
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В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети - РИА Новости, 11.12.2022
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети
В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:39
2022-12-11T10:39
валентин резниченко
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."В Красногригорьевской общине повреждены... 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, в Никополе повреждены несколько административных зданий.
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валентин резниченко, днепропетровская область, украина
Валентин Резниченко, Днепропетровская область, Украина
10:39 11.12.2022
 
В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети

В Днепропетровской области Украины повреждены солнечные панели, электросети и газопроводы

CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy / Город Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
CC BY-SA 4.0 / Art Nostalgy /
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"В Красногригорьевской общине повреждены... 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, в Никополе повреждены несколько административных зданий.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев на пленарном заседании всероссийского партийного форума Предпринимательство в новой экономической реальности - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Валентин РезниченкоДнепропетровская областьУкраина
 
 
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