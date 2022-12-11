https://ria.ru/20221211/povrezhdeniya-1837840092.html

В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети

В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети - РИА Новости, 11.12.2022

В Днепропетровской области повреждены солнечные панели и электросети

В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:39

2022-12-11T10:39

2022-12-11T10:39

валентин резниченко

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Красногригорьевской общине Украины повреждены при взрыве 50 солнечных панелей, линии электросетей и газопроводы, заявил в воскресенье глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко."В Красногригорьевской общине повреждены... 50 солнечных панелей, несколько хозяйственных сооружений, газопроводы и линии электропередач. Без света и воды остались три деревни. Аварийные бригады уже приступили к работе", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, в Никополе повреждены несколько административных зданий.

https://ria.ru/20221211/medvedev-1837812893.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентин резниченко, днепропетровская область, украина