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В аэропорту Шереметьево подтопило терминал - РИА Новости, 11.12.2022
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В аэропорту Шереметьево подтопило терминал
В аэропорту Шереметьево подтопило терминал - РИА Новости, 11.12.2022
В аэропорту Шереметьево подтопило терминал
Терминал В аэропорта Шереметьево оказался подтоплен, надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщила Московская межрегиональная РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:46
2022-12-11T16:57
происшествия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Терминал В аэропорта Шереметьево оказался подтоплен, надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Ранее в ГУ МЧС по области рассказали РИА Новости, что в московском аэропорту Шереметьево сработала сигнализация. Угрозы не было, тревога оказалась ложной."Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту подтопления в терминале B аэропорта Шереметьево. &lt;...&gt; Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В прокуратуре добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.
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происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
16:46 11.12.2022 (обновлено: 16:57 11.12.2022)
 
В аэропорту Шереметьево подтопило терминал

В Шереметьево из-за сработавшего датчика противопожарной системы подтопило терминал В

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкВ аэропорту Шереметьево в Москве
В аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В аэропорту Шереметьево в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Терминал В аэропорта Шереметьево оказался подтоплен, надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее в ГУ МЧС по области рассказали РИА Новости, что в московском аэропорту Шереметьево сработала сигнализация. Угрозы не было, тревога оказалась ложной.
"Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту подтопления в терминале B аэропорта Шереметьево. <...> Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В прокуратуре добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.
Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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