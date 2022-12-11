https://ria.ru/20221211/potop-1837889416.html

В аэропорту Шереметьево подтопило терминал

В аэропорту Шереметьево подтопило терминал - РИА Новости, 11.12.2022

В аэропорту Шереметьево подтопило терминал

Терминал В аэропорта Шереметьево оказался подтоплен, надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщила Московская межрегиональная РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:46

2022-12-11T16:46

2022-12-11T16:57

происшествия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Терминал В аэропорта Шереметьево оказался подтоплен, надзорное ведомство проводит проверку и выясняет причины произошедшего, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.Ранее в ГУ МЧС по области рассказали РИА Новости, что в московском аэропорту Шереметьево сработала сигнализация. Угрозы не было, тревога оказалась ложной."Межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка по факту подтопления в терминале B аэропорта Шереметьево. <...> Причины произошедшего устанавливаются", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В прокуратуре добавили, что в случае выявления нарушений будут приняты "исчерпывающие меры прокурорского реагирования". Ликвидация последствий подтопления и соблюдение прав пассажиров аэропорта также на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20221211/prava-1837876564.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, шереметьево (аэропорт)