Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221211/poteri-1837842174.html
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:52
2022-12-11T10:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777408480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d8cc792f5c6b0a322f10986c6e51f2c.jpg
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица ("М777"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777408480_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13bf6a417ec255ee4bb622b53286803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
10:52 11.12.2022
 
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и три танка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица ("М777"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В субботу Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала