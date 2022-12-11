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Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T10:52
2022-12-11T10:52
2022-12-11T10:52
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица ("М777"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска за сутки потеряли более 40 человек и три танка