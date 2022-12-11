https://ria.ru/20221211/poteri-1837842174.html

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.12.2022

Украинские войска за сутки потеряли более 40 человек, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T10:52

2022-12-11T10:52

2022-12-11T10:52

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777408480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d8cc792f5c6b0a322f10986c6e51f2c.jpg

ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 40 человек, три танка и пять единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила Народная милиция Донецкой Народной Республики."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: гаубица ("М777"), три танка (два Т-64БВ и Т-72М1), пять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 30 человек, семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты четыре БПЛА противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины