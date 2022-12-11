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В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны - РИА Новости, 11.12.2022
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В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны
В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны - РИА Новости, 11.12.2022
В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны
Ситуация в нынешней Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, считает обозреватель газеты Myśl... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:23
2022-12-11T16:50
политика
польша
сша
евросоюз
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ситуация в нынешней Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, считает обозреватель газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.По его словам, современная Варшава руководствуется теми же подходами. Правящая в республике консервативная партия "Право и справедливость" опирается на "безальтернативность" союза с США, в то время как оппозиционная фракция "Гражданская платформа" делает ставку на Европейский союз, то есть де-факто на Германию, говорится в статье.Как отметил Шлензак, две политические силы объединяет только полное раболепие по отношению к Украине: и те и другие, если бы могли, уже вовлекли бы Варшаву в конфликт в соседнем государстве."Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой", — полагает журналист.Нынешнее положение в стране все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой образца второй половины XVIII века, подытожил Шлензак.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, польша, сша, евросоюз, украина
Политика, Польша, США, Евросоюз, Украина
15:23 11.12.2022 (обновлено: 16:50 11.12.2022)
 
В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны

Обозреватель Myśl Polska Шлензак предрек развал и расчленение Польши в ближайшие годы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкФлаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве
Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги Польши, ЕС и НАТО в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ситуация в нынешней Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, считает обозреватель газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.
"В то время иностранные державы имели в Польше свои партии, которые осуществляли внутреннюю политику с помощью вмешательства иностранных держав, чем последние охотно пользовались, постепенно лишая Польшу независимости", — написал колумнист.
По его словам, современная Варшава руководствуется теми же подходами. Правящая в республике консервативная партия "Право и справедливость" опирается на "безальтернативность" союза с США, в то время как оппозиционная фракция "Гражданская платформа" делает ставку на Европейский союз, то есть де-факто на Германию, говорится в статье.
Как отметил Шлензак, две политические силы объединяет только полное раболепие по отношению к Украине: и те и другие, если бы могли, уже вовлекли бы Варшаву в конфликт в соседнем государстве.
"Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой", — полагает журналист.
Нынешнее положение в стране все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой образца второй половины XVIII века, подытожил Шлензак.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
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