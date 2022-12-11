https://ria.ru/20221211/polsha-1837877383.html

В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны

В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны - РИА Новости, 11.12.2022

В Польше заговорили о скором развале и расчленении страны

Ситуация в нынешней Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, считает обозреватель газеты Myśl... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:23

2022-12-11T15:23

2022-12-11T16:50

политика

польша

сша

евросоюз

украина

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Ситуация в нынешней Польше похожа на обстановку в Речи Посполитой накануне ее раздела между великими державами в XVIII веке, считает обозреватель газеты Myśl Polska Анджей Шлензак.По его словам, современная Варшава руководствуется теми же подходами. Правящая в республике консервативная партия "Право и справедливость" опирается на "безальтернативность" союза с США, в то время как оппозиционная фракция "Гражданская платформа" делает ставку на Европейский союз, то есть де-факто на Германию, говорится в статье.Как отметил Шлензак, две политические силы объединяет только полное раболепие по отношению к Украине: и те и другие, если бы могли, уже вовлекли бы Варшаву в конфликт в соседнем государстве."Но, к счастью для поляков, их пыл сдерживают и США, и Германия. И это, как ни парадоксально, еще одно доказательство того, что Польша не является независимой", — полагает журналист.Нынешнее положение в стране все больше напоминает ситуацию развала Речи Посполитой образца второй половины XVIII века, подытожил Шлензак.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211214/imperiya-1763725676.html

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политика, польша, сша, евросоюз, украина