https://ria.ru/20221211/poezda-1837851228.html

На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов

На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.12.2022

На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов

Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас - Канаш, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2022

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2022-12-11T12:11

происшествия

москва

ижевск

арзамас

горьковская железная дорога

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас - Канаш, сообщается на сайте Горьковской железной дороги."Десятого и одиннадцатого декабря на участке Арзамас - Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 сообщением Нижневартовск - Москва и №25 сообщением Ижевск - Москва; Более чем на три часа задержаны поезда №2 сообщением Москва - Казань и №54 сообщением Москва - Чебоксары; Более чем на два часа задержаны поезда: поезд №26 сообщением Москва - Ижевск; поезд №118 сообщением Москва - Новокузнецк; поезд №86 сообщением Москва - Нижневартовск; поезд №52 сообщением Нижний Новгород - Ижевск; поезд №57 сообщением Москва - Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.Сейчас они отправлены к станциям назначения.Отмечается, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром."Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221210/avariya-1837762993.html

https://ria.ru/20221211/elektrichki-1837844631.html

москва

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арзамас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, ижевск, арзамас, горьковская железная дорога