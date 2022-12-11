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На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.12.2022
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На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов
На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов - РИА Новости, 11.12.2022
На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов
Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас - Канаш, сообщается на... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T12:10
2022-12-11T12:11
происшествия
москва
ижевск
арзамас
горьковская железная дорога
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас - Канаш, сообщается на сайте Горьковской железной дороги."Десятого и одиннадцатого декабря на участке Арзамас - Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 сообщением Нижневартовск - Москва и №25 сообщением Ижевск - Москва; Более чем на три часа задержаны поезда №2 сообщением Москва - Казань и №54 сообщением Москва - Чебоксары; Более чем на два часа задержаны поезда: поезд №26 сообщением Москва - Ижевск; поезд №118 сообщением Москва - Новокузнецк; поезд №86 сообщением Москва - Нижневартовск; поезд №52 сообщением Нижний Новгород - Ижевск; поезд №57 сообщением Москва - Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.Сейчас они отправлены к станциям назначения.Отмечается, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром."Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221210/avariya-1837762993.html
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происшествия, москва, ижевск, арзамас, горьковская железная дорога
Происшествия, Москва, Ижевск, Арзамас, Горьковская железная дорога
12:10 11.12.2022 (обновлено: 12:11 11.12.2022)
 
На участке Арзамас-Канаш задержали девять пассажирских поездов

На участке Арзамас-Канаш 10 и 11 декабря задержали девять пассажирских поездов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкСкоростной поезд
Скоростной поезд - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Девять пассажирских поездов дальнего и пригородного следования были задержаны по техническим причинам 10 и 11 декабря на участке Арзамас - Канаш, сообщается на сайте Горьковской железной дороги.
"Десятого и одиннадцатого декабря на участке Арзамас - Канаш по техническим причинам были задержаны несколько пассажирских поездов дальнего и пригородного следования. Более чем на шесть часов задержаны поезда №85 сообщением Нижневартовск - Москва и №25 сообщением Ижевск - Москва; Более чем на три часа задержаны поезда №2 сообщением Москва - Казань и №54 сообщением Москва - Чебоксары; Более чем на два часа задержаны поезда: поезд №26 сообщением Москва - Ижевск; поезд №118 сообщением Москва - Новокузнецк; поезд №86 сообщением Москва - Нижневартовск; поезд №52 сообщением Нижний Новгород - Ижевск; поезд №57 сообщением Москва - Йошкар-Ола", - говорится в сообщении.
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Сейчас они отправлены к станциям назначения.
Отмечается, что пассажиры поездов, которые были задержаны более четырех часов, будут обеспечены дополнительным питанием на станции Муром.
"Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов", - добавляется в сообщении.
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