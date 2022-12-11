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Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue - РИА Новости, 11.12.2022
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Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue
Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue - РИА Новости, 11.12.2022
Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue
Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T03:29
2022-12-11T03:29
в мире
технологии
илон маск
сан-франциско
калифорния
apple ios
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть.Отмечается, что подписчики получат среди прочего возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p и синюю галочку после проверки учетной записи."Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник - подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или в версии для iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, включая синюю галочку", - сообщила соцсеть в своем Twitter-аккаунте.Как отмечается, компания также начнет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам".Соцсеть добавила, что подписчики смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют синюю галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.В ноябре владелец компании, американский предприниматель Илон Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
https://ria.ru/20221116/podpiski-1831805517.html
https://ria.ru/20211109/twitter-1758319259.html
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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, apple ios
В мире, Технологии, Илон Маск, Сан-Франциско, Калифорния, Apple iOS
03:29 11.12.2022
 
Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue

Социальная сеть Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue в понедельник

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть.
Отмечается, что подписчики получат среди прочего возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p и синюю галочку после проверки учетной записи.
Приложение Twitter на смартфоне - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 06:14
Маск отсрочил возобновление продажи подписок Twitter Blue
"Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник - подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или в версии для iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, включая синюю галочку", - сообщила соцсеть в своем Twitter-аккаунте.
Как отмечается, компания также начнет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам".
Соцсеть добавила, что подписчики смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют синюю галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.
В ноябре владелец компании, американский предприниматель Илон Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 22:48
Twitter запустил платную подписку для некоторых пользователей
 
В миреТехнологииИлон МаскСан-ФранцискоКалифорнияApple iOS
 
 
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