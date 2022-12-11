https://ria.ru/20221211/podpiska-1837804579.html

Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue

Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue - РИА Новости, 11.12.2022

Twitter перезапустит продажу платной подписки Blue

Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть. РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T03:29

2022-12-11T03:29

2022-12-11T03:29

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Продажа подписок Twitter Blue в социальной сети Twitter будет перезапущена в понедельник, 12 декабря, сообщает соцсеть.Отмечается, что подписчики получат среди прочего возможность редактировать публикации, загружать видео с разрешением 1080p и синюю галочку после проверки учетной записи."Мы перезапускаем Twitter Blue в понедельник - подпишитесь в веб-версии за восемь долларов в месяц или в версии для iOS за 11 долларов в месяц, чтобы получить доступ к функциям, доступным только для подписчиков, включая синюю галочку", - сообщила соцсеть в своем Twitter-аккаунте.Как отмечается, компания также начнет присваивать золотые галочки компаниям, а галочки серого цвета - "правительственным и многосторонним аккаунтам".Соцсеть добавила, что подписчики смогут менять свое имя или фото в профиле, но если они это сделают, то временно потеряют синюю галочку, пока их учетная запись не будет снова проверена.В ноябре владелец компании, американский предприниматель Илон Маск сообщал, что соцсеть решила отложить возобновление продаж подписок верификации, пока руководство онлайн-платформы не убедится в возможности предотвратить попытки пользователей выдавать себя за других.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. Маск также предупреждал, что социальная сеть "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221116/podpiski-1831805517.html

https://ria.ru/20211109/twitter-1758319259.html

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в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, apple ios