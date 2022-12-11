14:23 11.12.2022 (обновлено: 16:20 11.12.2022)
Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом
Песков: России нужен запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, к чему движется ситуация в отношениях с Западом.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.