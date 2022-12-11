https://ria.ru/20221211/peskov-1837865783.html

Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом

Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.12.2022

Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом

России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:23

2022-12-11T14:23

2022-12-11T16:20

павел зарубин

владимир путин

россия

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221211/peskov-1837865151.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

павел зарубин, владимир путин, россия, украина, европа