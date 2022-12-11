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Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.12.2022
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Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом
Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом - РИА Новости, 11.12.2022
Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом
России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:23
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павел зарубин
владимир путин
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украина
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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павел зарубин, владимир путин, россия, украина, европа
Павел Зарубин, Владимир Путин, Россия, Украина, Европа
14:23 11.12.2022 (обновлено: 16:20 11.12.2022)
 
Песков рассказал, к чему движется ситуация в отношениях с Западом

Песков: России нужен запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек — РИА Новости. России нужно иметь запас прочности, потому что ей придется жить в условиях конфронтации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Мы не движемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос, к чему движется ситуация в отношениях с Западом.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 14:21
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
 
Павел ЗарубинВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропа
 
 
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