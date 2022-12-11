https://ria.ru/20221211/peskov-1837865151.html

Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков

Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022

Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков

Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:21

2022-12-11T14:21

2022-12-11T14:21

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политика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос об отношениях с Западом.Он уточнил, что Россию "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", и говоря о том, что "нас никто не любит", он имеет в виду "на коллективном Западе".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

павел зарубин, россия, политика