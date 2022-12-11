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Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022
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Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:21
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павел зарубин
россия
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос об отношениях с Западом.Он уточнил, что Россию "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", и говоря о том, что "нас никто не любит", он имеет в виду "на коллективном Западе".
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павел зарубин, россия, политика
Павел Зарубин, Россия, Политика
14:21 11.12.2022
 
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков

Песков: коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, но России это и не нужно

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос об отношениях с Западом.
Он уточнил, что Россию "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", и говоря о том, что "нас никто не любит", он имеет в виду "на коллективном Западе".
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
Вчера, 14:18Специальная военная операция на Украине
Песков рассказал, что именно стало предтечей спецоперации
 
Павел ЗарубинРоссияПолитика
 
 
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