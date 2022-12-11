https://ria.ru/20221211/peskov-1837865151.html
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков - РИА Новости, 11.12.2022
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:21
2022-12-11T14:21
2022-12-11T14:21
павел зарубин
россия
политика
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 дек - РИА Новости. Коллективный Запад не любит Россию и любить не собирается, но ей это и не нужно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Нас никто не любит и любить особо нас не собирается. И нам это не нужно", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в ответ на вопрос об отношениях с Западом.Он уточнил, что Россию "кто-то любит и, наверное, не меньшая часть мира", и говоря о том, что "нас никто не любит", он имеет в виду "на коллективном Западе".
https://ria.ru/20221211/minsk-1837864733.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел зарубин, россия, политика
Павел Зарубин, Россия, Политика
Коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, заявил Песков
Песков: коллективный Запад нас не любит и любить не собирается, но России это и не нужно