https://ria.ru/20221211/perevod-1836675232.html

Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода

Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода - РИА Новости, 11.12.2022

Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода

Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая.

2022-12-11T12:00

2022-12-11T12:00

2022-12-11T12:00

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литература

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Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая. audio/mpeg

Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая. audio/mpeg

Какие трудности испытывают переводчики и почему допускают ошибки рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина, автор телеграм-канала о литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Послушать о том, почему переводы книг на русский язык вызывают настоящие фанатские войны можно в эпизоде "Гарри Поттер и другие жертвы перевода: Кинг, Сэлинджер и даже Библия".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор ФлиерЭксперт эпизода: Александра МатрусоваЗвукорежиссер: Виктор Флиер

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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