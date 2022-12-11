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Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода
Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода - РИА Новости, 11.12.2022
Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода
Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая.
2022-12-11T12:00
2022-12-11T12:00
2022-12-11T12:00
как это по-русски
литература
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Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода
Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая.
audio/mpeg
Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода
Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая.
audio/mpeg
Какие трудности испытывают переводчики и почему допускают ошибки рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина, автор телеграм-канала о литературе "Начитайка" Александра Матрусова.Послушать о том, почему переводы книг на русский язык вызывают настоящие фанатские войны можно в эпизоде "Гарри Поттер и другие жертвы перевода: Кинг, Сэлинджер и даже Библия".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянГолоса эпизода: Артур Арушанян, Виктор ФлиерЭксперт эпизода: Александра МатрусоваЗвукорежиссер: Виктор Флиер
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литература, аудио
Как это по-русски, Литература
Почему арбуз — это дыня, а Вавилон оказался Бабилоном? Ошибки перевода
Перевести с другого языка – это сложно, а перевести правильно ещё сложнее. Но что, если ошибку обнаружили так поздно, что она успела стать нормой речи. Как переводчики путали слова и почему арбуз и винегрет не те, кем кажутся? Поговорим об ошибках перевода, которые мы повторяем день за днём, ничего об этом не подозревая.