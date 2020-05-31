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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и его особенностях. Кем и чем манкируют? Как поставить тапки в единственное число? За кем и куда скучают? Что может быть нелицеприятным? Выясняем каждую неделю на ria.ru.
2020-05-31T12:00
https://ria.ru/20200531/1572244294.html
Гарри Поттер и другие жертвы перевода: Кинг, Сэлинджер и даже Библия
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572244263_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_a93c480313c1874e1c0a79068fdd6ebd.jpg
РИА Новости

Гарри Поттер и другие жертвы перевода: Кинг, Сэлинджер и даже Библия

12:00 31.05.2020
2335
Как это по-русски
Гарри Поттер и другие жертвы перевода: Кинг, Сэлинджер и даже Библия
Вчера, 12:00
Переводы книг вызывают настоящие фанатские войны: чего стоят споры вокруг “Гарри Поттера”, где Северус Снейп стал Злодеусом Злеем. В книгах Стивена Кинга героиня становилась "героэссой", а в разных переводах “Над пропастью во ржи” менялся сам образ главного героя. Даже библейская фраза про верблюда и игольное ушко - возможно, ошибка перевода.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Голоса эпизода Игорь Кривицкий, Наталия Шашина, Иван Громов
Монтаж Андрея Темнова
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Как это по-русскиКнигиПодкасткнигиГарри ПоттерСтивен Кинг
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