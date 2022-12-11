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В Косово заявили о трех перестрелках на севере края - РИА Новости, 11.12.2022
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В Косово заявили о трех перестрелках на севере края
В Косово заявили о трех перестрелках на севере края - РИА Новости, 11.12.2022
В Косово заявили о трех перестрелках на севере края
Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет. РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T09:35
2022-12-11T09:46
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством."Члены определенных криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек в трех случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк", - заявила косовская полиция в соцсетях."Подразделения полиции при самообороне были вынуждены открыть ответный огонь по преступникам, которые скрылись в неизвестном направлении. Также, по информации нарядов полиции на местах, в нескольких районах были слышны выстрелы", - говорится в сообщении, информации о пострадавших при инцидентах нет.Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косовоалбанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с коллегами сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП Ярине при въезде из центральной Сербии по подозрению "в терроризме".На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
https://ria.ru/20221210/serbiya-1837788676.html
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в мире, косово, сербия
В мире, Косово, Сербия
09:35 11.12.2022 (обновлено: 09:46 11.12.2022)
 
В Косово заявили о трех перестрелках на севере края

Полиция самопровозглашенной республики Косово заявила о трех перестрелках на севере края

© AP Photo / Bojan SlavkovicСотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© AP Photo / Bojan Slavkovic
Сотрудник полиции Косово в северной части Косовска-Митровицы. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила о трех перестрелках с неизвестными на севере края в ночь на воскресенье, информации о пострадавших нет.
В субботу вечером в обращении к гражданам президент Сербии Александр Вучич продемонстрировал фотографии, в том числе из косовоалбанских СМИ, на которых запечатлены бойцы "спецназа МВД" самопровозглашенной республики в тяжелой экипировке и с автоматическим оружием на севере края. Он напомнил, что согласно достигнутым ранее соглашениям для введения туда полицейского спецназа из Приштины необходимо разрешение глав муниципалитетов с сербским большинством.
"Члены определенных криминальных групп, которые блокировали несколько трасс на севере из разных точек в трех случаях стреляли в полицейские наряды, которые находились при исполнении служебных обязанностей в районе озера Газиводе, на пути к КПП Брняк", - заявила косовская полиция в соцсетях.
"Подразделения полиции при самообороне были вынуждены открыть ответный огонь по преступникам, которые скрылись в неизвестном направлении. Также, по информации нарядов полиции на местах, в нескольких районах были слышны выстрелы", - говорится в сообщении, информации о пострадавших при инцидентах нет.
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На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция самопровозглашенной республики Косово со своей стороны КПП Ярине блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.
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