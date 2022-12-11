14:03 11.12.2022 (обновлено: 15:31 11.12.2022)
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая
Французский генерал в отставке Яковлефф призвал Украину бомбить парады на 9 Мая
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.
"Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов", — утверждает Яковлефф.
Ранее отставной генерал заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.