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Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая

Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022

Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T14:03

2022-12-11T14:03

2022-12-11T15:31

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.Ранее отставной генерал заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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Ольга Матыс

в мире, космос - риа наука, владимир путин, украина, москва, россия, нато