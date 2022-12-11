Рейтинг@Mail.ru
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221211/parad-1837862764.html
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая - РИА Новости, 11.12.2022
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая
Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T14:03
2022-12-11T15:31
в мире
космос - риа наука
владимир путин
украина
москва
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_7967963f303d0ad9a994cf22358b70c4.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.Ранее отставной генерал заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221209/evropa-1837305314.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/09/1787681548_0:152:2528:2048_1920x0_80_0_0_6f69f7b7bec092e72d4d2b0be5410264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, космос - риа наука, владимир путин, украина, москва, россия, нато
В мире, Космос - РИА Наука, Владимир Путин, Украина, Москва, Россия, НАТО
14:03 11.12.2022 (обновлено: 15:31 11.12.2022)
 
Французский генерал призвал Украину бомбить парады на 9 Мая

Французский генерал в отставке Яковлефф призвал Украину бомбить парады на 9 Мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПарадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Парадный расчет военнослужащих на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф в эфире телеканала LCI заявил, что Украина может нанести удары по российским парадам, посвященным 9 мая.
"Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические. <…> Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов", — утверждает Яковлефф.
Ранее отставной генерал заявлял, что в боевых действиях против российских войск на территории Украины должны принять участие военнослужащие НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель на брифинге для прессы - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 08:00
Европа капитулировала перед Штатами и готовится воевать с Россией
 
В миреКосмос - РИА НаукаВладимир ПутинУкраинаМоскваРоссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала