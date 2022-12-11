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Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске - РИА Новости, 11.12.2022
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Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске
Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске - РИА Новости, 11.12.2022
Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске
Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T15:43
2022-12-11T15:43
подольск
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.По предварительным данным эксперта, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом.Добавляется, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. С участием специалистов Мособлгаза проводится осмотр газового оборудования. По окончании осмотра следователи проведут экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти семьи.
подольск
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подольск, происшествия, россия, московская область (подмосковье)
Подольск, Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье)
15:43 11.12.2022
 
Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске

В подмосковном Подольске семья из трех человек погибла от отравления угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
"Одиннадцатого декабря 2022 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом.
Добавляется, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. С участием специалистов Мособлгаза проводится осмотр газового оборудования. По окончании осмотра следователи проведут экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти семьи.
 
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