https://ria.ru/20221211/otravlenie-1837880689.html

Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске

Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске - РИА Новости, 11.12.2022

Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске

Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело,... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T15:43

2022-12-11T15:43

2022-12-11T15:43

подольск

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.По предварительным данным эксперта, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом.Добавляется, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. С участием специалистов Мособлгаза проводится осмотр газового оборудования. По окончании осмотра следователи проведут экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти семьи.

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

подольск, происшествия, россия, московская область (подмосковье)