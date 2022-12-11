Семья из трех человек отравилась угарным газом в подмосковном Подольске
В подмосковном Подольске семья из трех человек погибла от отравления угарным газом
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Тела трех человек найдены в квартире в подмосковном Подольске, предположительно, семья могла отравиться угарным газом, следователи возбудили уголовное дело, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области.
"Одиннадцатого декабря 2022 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в однокомнатной квартире в городе Подольске тел супругов и их 18-летнего сына без признаков насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по городу Подольску ГСУСК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст.109 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным эксперта, смерть всех членов семьи могла наступить в результате отравления угарным газом.
Добавляется, что на месте работают следователи и криминалисты ГСУСК России по Московской области. С участием специалистов Мособлгаза проводится осмотр газового оборудования. По окончании осмотра следователи проведут экспертизы, по результатам которых будет установлена причина смерти семьи.