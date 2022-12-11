https://ria.ru/20221211/orion-1837918640.html
Космический корабль Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны
Космический корабль Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны - РИА Новости, 11.12.2022
Космический корабль Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны
Космический корабль Orion совершил приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив первый беспилотный полет на орбиту Луны, НАСА ведет прямую... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T20:59
2022-12-11T20:59
2022-12-11T21:00
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Космический корабль Orion совершил приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, завершив первый беспилотный полет на орбиту Луны, НАСА ведет прямую трансляцию.Капсула корабля коснулась поверхности океана в 480 километрах от Сан Диего в 12.40 по времени Восточного побережья США (20.40 мск)."Касание! ... Orion вернулся на Землю", - сказал ведущий трансляции НАСА, назвав возвращение корабля идеальным. В ближайшие минуты и часы специалисты проведут операцию по поднятию капсулы корабля и доставке в космический центр имени Кеннеди во Флориде.По окончании продолжавшейся 25 дней миссии НАСА будет анализировать полученные в ходе испытания данные для допуска корабля к пилотируемым полетам.Orion, созданный США совместно с ЕС, стартовал с Земли в свой первый испытательный беспилотный полет с миссией "Артемида-1" 16 ноября. Первый тестовый полет с миссией "Артемида-1" является подготовкой к будущим пилотируемым полетам. Планируется, что миссия "Артемида-2" с экипажем состоится в 2024 году.
https://ria.ru/20220927/nasa-1819672743.html
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космос - риа наука, наса, сша, калифорния, луна, евросоюз, в мире
Космос - РИА Наука, НАСА, США, Калифорния, Луна, Евросоюз, В мире
20:59 11.12.2022 (обновлено: 21:00 11.12.2022)
Космический корабль Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны
Orion приводнился у побережья Калифорнии, завершив первый беспилотный полет на орбиту Луны