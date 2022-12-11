https://ria.ru/20221211/opasnosti-1837804362.html

Кинолог назвал опасности, подстерегающие собак зимой

Кинолог назвал опасности, подстерегающие собак зимой - РИА Новости, 11.12.2022

Кинолог назвал опасности, подстерегающие собак зимой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует не ограничивать собаку в зимних забавах, но и призывает помнить об опасностях, которые... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T03:06

2022-12-11T03:06

2022-12-11T03:08

общество

владимир голубев (кинолог)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует не ограничивать собаку в зимних забавах, но и призывает помнить об опасностях, которые подстерегают питомца зимой."Зимой обращайте внимание на самочувствие собаки на улице. Помимо переохлаждения, собака может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз", – сказал Голубев РИА Новости.Следить за активностьюОн отметил, что зимой чаще остальных мерзнут собаки без шерсти или с короткой шерстью, небольшие компаньоны, щенки, пожилые особи, коротколапые питомцы. Некоторые собаки мерзнут даже дома, поэтому к ним нужно относиться с особым вниманием на прогулках.В то же время он уточнил, что переохладиться может любая собака. При легкой степени переохлаждения питомец может начать дрожать, переступая с лапы на лапу или поджимая их под себя. Также могут начать бледнеть слизистые собаки, а температура ее тела - падать. В норме температура тела у собак может колебаться, напомнил кинолог. По его словам, у щенков любой породы до шести месяцев чаще всего она повышена, нормальная же температура тела собаки составляет от 38,3 до 39 градусов.Голубев предупредил, что первую степень переохлаждения нельзя пропускать, так как она приведет к снижению активности, собака станет вялой, апатичной, ее мышцы - жесткими, а кровяное давление упадет и питомец будет в состоянии, подобном ступору. Опаснее всего тяжелое переохлаждение: у питомца наблюдаются проблемы со вдохами и выдохами, замедляется сердечный ритм, возможна потеря сознания, добавил кинолог.Он добавил, что длительные прогулки по холодной и ветреной погоде, а также жизнь в вольере могут стать причиной обморожения у собаки. Чаще всего поражаются периферические участки тела животного: пальцы и лапы, уши, мошонка, молочные железы."На этих участках при обморожении снижается или полностью отсутствует чувствительность, бледнеет, а затем темнеет кожа, могут появиться пузыри. Это очень опасное состояние, животное может потерять ту часть тела, которая подверглась обморожению, может даже потребоваться полная ампутация из-за некротизирования значительного участка ткани", - сказал кинолог.Травмы и раздражениеТакже высокой он назвал вероятность получить вывих или порез зимой. На морозе чувствительность лап у собаки снижается, и она может наступить на режущий предмет и не почувствовать этого. При пониженной температуре сосуды сужены, и кровотечение станет заметным только дома.Кроме того, любые резкие движения на холодных суставах в морозную погоду могут закончиться травмами, поэтому интенсивные тренировки с питомцем на улице Голубев порекомендовал начинать только после разминки.Еще одной опасностью он назвал реагенты. Агрессивные противогололедные средства разъедают собакам подушечки лап, причем даже недолгая прогулка по таким составам может вызвать сильное раздражение, воспаление тканей, формирование язв и аллергию."Чтобы обезопасить собаку зимой, позаботьтесь об укреплении иммунитета, в этом помогут сбалансированный рацион и профилактические походы к ветеринарному врачу. Помимо этого, приобретите специальную одежду и обувь для собаки, которые защитят ее от мороза и реагентов. Обязательно включайте разминку перед тренировками на улице, чтобы разогреть суставы, а также избегайте прогулок по льду, это может быть опасно для жизни", - заключил Голубев.

https://ria.ru/20220911/sobaki-1815937135.html

https://ria.ru/20221030/sobaki-1827839333.html

https://ria.ru/20221009/otnosheniya-1822557542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог)