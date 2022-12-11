https://ria.ru/20221211/ombudsmen-1837885191.html

Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома

Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома - РИА Новости, 11.12.2022

Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома

Ситуация с оставленным в подъезде одного из московских домов младенцем будет взята на контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице... РИА Новости, 11.12.2022

2022-12-11T16:12

2022-12-11T16:12

2022-12-11T16:12

ольга ярославская

происшествия

москва

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с оставленным в подъезде одного из московских домов младенцем будет взята на контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.Ранее в столичной прокурате сообщили, что новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления. Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).Кроме того, омбудсмен напомнила, что российское законодательство позволяет оставить новорожденных в родильном доме и, тем самым, не подвергать жизнь ребенка опасности и не "ломать свою судьбу".

https://ria.ru/20221109/proverka-1830304866.html

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ольга ярославская, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)