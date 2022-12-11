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Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома - РИА Новости, 11.12.2022
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Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома
Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома - РИА Новости, 11.12.2022
Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома
Ситуация с оставленным в подъезде одного из московских домов младенцем будет взята на контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице... РИА Новости, 11.12.2022
2022-12-11T16:12
2022-12-11T16:12
ольга ярославская
происшествия
москва
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с оставленным в подъезде одного из московских домов младенцем будет взята на контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.Ранее в столичной прокурате сообщили, что новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления. Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).Кроме того, омбудсмен напомнила, что российское законодательство позволяет оставить новорожденных в родильном доме и, тем самым, не подвергать жизнь ребенка опасности и не "ломать свою судьбу".
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ольга ярославская, происшествия, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Ольга Ярославская, Происшествия, Москва, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
16:12 11.12.2022
 
Детский омбудсмен Москвы разберется в ситуации с младенцем в подъезде дома

Омбудсмен Москвы Ярославская разберется в ситуации с младенцем, оставленным в подъезде

© АГН "Москва" / Александр АвиловУполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с оставленным в подъезде одного из московских домов младенцем будет взята на контроль, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.
Ранее в столичной прокурате сообщили, что новорожденную девочку, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности, обнаружили в подъезде на Паромной улице в Москве. По предварительным данным прокуратуры, женщина приехала к дому на такси, оставила ребенка в подъезде и покинула место преступления. Женщину задержали и возбудили против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка).
"Это ситуация меня очень беспокоит как раз тем, что женщина уже была осуждена за подобное преступление… Поэтому сейчас я буду разбираться, находилась ли эта женщина под надзором ФСИНа и была ли она под надзором органов опеки… Ребенок находится в безопасности. Буду контролировать эту ситуацию", - сказала Ярославская.
Кроме того, омбудсмен напомнила, что российское законодательство позволяет оставить новорожденных в родильном доме и, тем самым, не подвергать жизнь ребенка опасности и не "ломать свою судьбу".
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 17:38
Детский омбудсмен рассказала о проверке в воронежском детском интернате
 
Ольга ЯрославскаяПроисшествияМоскваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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